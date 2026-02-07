桃園市楊梅國小近日舉辦「一樹百年情、一結傳承心」活動。(圖:桃園市教育局提供)

桃園市楊梅國小近日舉辦「一樹百年情、一結傳承心」活動，邀請校友及畢業生共聚，感謝百年樟樹的守護。在校長賴淑芬的主持下，三代人共同繫上紅色蝴蝶結，展現教育與地方記憶的傳承。

桃園市教育局七日表示，活動中特別為九十五歲的資深校友沈鄭葉妹女士補發畢業證書。沈女士因空襲未能參加畢業典禮，這張證書成為她心中的遺憾。雖然她未能親自出席，卻錄製影片表達感謝，並清唱校歌，感動在場師生。典禮後，校長親自將證書及活動照片送至沈女士家中，圓她八十年的心願。

楊梅國小創校前，地方學生需遠赴新埔就讀。經過努力，於民國前十二年成立，開啟百年歷史。校園中的樟樹見證了這段發展歷程，樹齡約一百二十年，為桃園市保護的珍貴老樹。

活動中，志工校友陳政元也參與，象徵著對學童的守護。許多教師亦為校友，與學生共同參與感恩儀式，展現校友、教師、學生的連結。典禮上，一百九十六位六年級學生寫下對樟樹的感謝，聲音在樹蔭下迴盪。校長表示，補發證書是對戰爭世代的致敬，並引導孩子珍惜和平與學習的時光。