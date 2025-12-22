樹皮枝葉蛻變重生 創作展現生命歷程

植物染布，呈現出自然美感，更是友善環境的實踐，屏東大學這位碩士生，因為校內的檸檬桉樹，隨季節樹皮脫落，啟發她創作，她收集樹皮、樹葉作為移印染材料，更結合銹鐵等廢材，保留大自然的色彩！

超大布畫兩側樹皮讓人彷彿走進昏暗森林，而兩個圓形體，有如神秘的凝視！

這整幅作品都是以移印染方式創作，做家具回收的柘樹木屑，能染出多種亮黃，就連廢棄鐵片、樹皮，都能呈現多變的肌理紋路與色彩！

屏大視覺藝術系碩士生 謝秀華：「鏽鐵它本身就是一個很好的媒染劑，然後桉樹皮 因為它有單寧，遇到醋酸鐵就會產生深色。」

廣告 廣告

謝秀華7年前前往歐美自學移印染技術，更在屏東大學攻讀碩士時，在檸檬桉樹下，思考自然再生美學！

屏大視覺藝術系碩士生 謝秀華：「我每年看到它在蛻皮，經過兩次颱風，我就覺得很珍惜它的存在。」

隨季節剝離的桉樹皮與枝葉，在她手中蛻變重生為自然創作，染完的樹皮，更在裝置藝術中，展現生命歷程！

屏大視藝系副教授 陳燕如：「印完的桉樹皮 她再利用，她是透過一個人生事紀的方式，把它呈現出來，裝置成她對大自然的一些體驗。」

屏大視覺藝術系碩士生 謝秀華：「我會希望在這空間裡面，它其實是一個與自然同行的過程，然後也會珍惜自然所給予的。」

她堅持友善大地，印染過程不用化學藥品，讓大自然美感， 成為生活中的力量！

更多 大愛新聞 報導：

北.宜天氣偏涼 其他地區溫差大

跨國界之愛 異鄉病痛志工暖相伴

