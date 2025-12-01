樹科大休觀系釜山稱王！勇奪7金3銀1銅 技職之光震撼國際

▲金牌海嘯席捲釜山！樹科大休觀系勇奪7金技職實力全球看見，休觀系師生獲獎後大合照。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】樹德科技大學休閒與觀光管理系（休觀系）參加 2025 第十二屆韓國國際釜山技能人賽，再次展現台灣技職教育的強勁能量，在郭玟琳老師指導下，以 7 金、3 銀、1 銅 的優異成績脫穎而出，成為本屆競賽的亮點隊伍。本次大賽由韓國國際釜山技能人協會主辦，獲韓國文化體育觀光部、韓國奧林匹克組織委員會及釜山廣域市等單位共同指導，集結韓國、台灣、日本、德國、英國、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、土耳其等 10 國超過 400 名選手參與，競爭激烈。

廣告 廣告

▲鄭宇豪同學咖啡拉花金牌作品-羅馬戰士-斯巴達。

在眾多國際好手中，休觀系選手以文化創意、風味設計及穩定技術展現高度專業。其中，蔡凱丞、陳欣妤、李畇蓁三位同學於動態傳統調酒組表現最為耀眼，分別以《Ghost》、《Flare》、《Breeze of Early Summer》榮獲金牌。他們皆以韓國代表性的燒酒為主體，搭配台灣水果、茶香或辛香元素，將「台味與韓風」巧妙交織，呈現跨文化風味特色，使作品深獲評審青睞。

▲蔡凱丞同學參與競賽獲得雙面金牌及陳欣妤同學參與競賽獲得雙面金牌。

陳欣妤的 《Flare》為本屆最具話題性的作品之一，以黃檸檬燒酒營造爽朗基調，加入野莓香甜酒與百香果糖漿呈現台灣熱帶果香，再以青花椒與自製紅酒平衡風味，使尾韻具有獨特色層次。其作品象徵台韓文化交會，並以紅色系與鳳梨乾作為視覺亮點，展現鮮明創意。

李畇蓁除奪下傳統調酒金牌，更以《霞韻》（Xia Yun）在動態飲調組再度摘金。作品以鳳梨與芒果糖漿營造香甜開場，再以東方美人茶形成柔和骨幹，最後以紅酒帶出深度酸韻，使整體呈現如霞光般優雅層次，展現細緻調性與深厚技術。

▲陳欣妤同學動態調飲金牌作品-Home Sweet。

其餘選手同樣展現亮眼實力。林芸稹於動態傳統調酒與動態飲調兩組皆奪銀；謝宜樺則獲得傳統調酒銀牌及飲調銅牌，作品穩定度與技巧同樣受到肯定。咖啡拉花組方面，鄭宇豪以「羅馬戰士—斯巴達」主題作品技術細膩，獲得評審青睞奪金；廖佑慶則以風格平衡的鬱金香拉花摘下銀牌。

對於學生們在國際舞台上的表現，校長王昭雄表示，此次佳績象徵樹科大技職教育的厚實能量，學生能以專業技術表現台灣文化創意並獲國際認可，相當難得。他期許學生持續提升專業，未來能在觀光、餐飲、休閒等產業中發揮所長。

休觀系主任施君翰則指出，系上在高教深耕計畫的支持下，得以持續參與國內外競賽並累積成果；未來也將強化與高中職的技能合作，推動技職教育國際化，讓更多學生以技術與創意走向世界舞台，展現台灣的職能實力。（圖╱樹科大提供）