樹科大視傳系校友陳怡今 二獲波隆納插畫大獎

樹德科技大學視覺傳達設計系畢業校友陳怡今再傳捷報，繼2021 年首度獲獎後，於第63屆（2026）義大利波隆納兒童書插畫大獎（Bologna Children’s Book Fair, BCBF）中再度脫穎而出，成為少數二度獲獎的臺灣插畫創作者，為母校再添國際榮耀。

本屆波隆納插畫獎競爭激烈，共吸引來自94個國家4,158位插畫家參賽，投稿作品高達2萬790件，最終僅選出31國75位得主，獲選率僅約1.8%。今年臺灣共有6位創作者獲獎，陳怡今為其中之一，得獎作品並將自波隆納兒童(Bologna Children’s Book Fair)書展起，展開為期兩年的國際巡迴展。

陳怡今此次以作品〈BOOK BUS〉獲得評審青睞，作品以「閱讀的感官與風景」為主題，透過紙張撕貼的創作手法，重新解構紙材的形狀、紋理與纖維方向，建構出富有生命力的視覺敘事。她表示，〈BOOK BUS〉目前仍為發展中的創作計畫，五張投稿作品奠定故事的核心架構，描繪一段由好奇心出發、歷經轉折的閱讀旅程，與 2021 年以〈輪廓日常〉獲獎時的風格截然不同，未來也期望能將這部作品完整出版。

圖說：陳怡今作品〈BOOK BUS〉五張投稿獲得評審青睞。（圖片來源：樹科大提供）

回顧創作歷程，陳怡今分享，近年來持續思考如何突破既有風格，並致力於建構自己的「故事圖像語言」。她表示創作是一條沒有終點的道路，每一件作品都是新的挑戰與成長的起點。

曾指導陳怡今大學畢業製作的視傳系教師楊裕隆得知消息後分享，陳怡今在校期間便對插畫展現高度投入及創作熱情，其畢業作品〈醫生窩〉曾於 2007 年新一代設計展榮獲銅獎及評審特別獎。畢業多年來她始終保持對插畫創作的創作熱情與精進態度，最終在國際舞台上持續發光，令人深感欣慰與自豪。

樹德科技大學視傳系副主任陳政昌表示，校友在國際舞台上的卓越表現，不僅展現本系培育的創意能量，更激勵在校學生持續精進，勇於以作品與世界對話。

