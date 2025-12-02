樹立智慧醫療標竿 聯新國際醫院攜手 SurveyCake 打造無紙化醫療生態

聯新國際醫院將 SurveyCake 問卷廣泛應用於顧客意見調查。（圖片來源／SurveyCake）

政府自 2025 年起推動「健康台灣深耕計畫」，期望全面提升醫療環境與照護品質，強化全民健康福祉。聯新國際醫院在政策正式啟動前即率先佈局，於 2023 年導入台灣雲端問卷領導品牌 SurveyCake 的數位問卷系統，全面啟動院內無紙化及流程自動化，目前已擴大應用至近 7 成院內單位，累積近 2,000 份問卷、回覆數突破 14 萬筆，成功讓員工管理、顧客意見蒐集、衛教推廣與健檢預約等流程全面邁向無紙化，同時形成院內大數據資產，有助後續 AI 分析與服務改善，成為醫療數位轉型的先行典範。聯新國際醫院人資處郭宇真副處長表示：「SurveyCake 的即時數據分析能以圖表形式追蹤民眾對醫療服務的滿意度，使顧客意見處理效率從過去的六週大幅縮短至一週，效率提升加快 83%，大幅提升醫療服務品質與病患照護效率。」

聯新國際醫院藉由全院的活動、研討會中的問卷應用，讓員工直接感受問卷介面差異。（圖片來源／SurveyCake）

數位轉型成效顯著：流程自動化讓護病比壓力大幅鬆綁

醫院能順利推動數位轉型的關鍵在於建立「員工主導、流程自動化」的職場文化。聯新國際醫院數位發展部徐偉倫部長指出，醫療體系普遍面臨護病比挑戰、行政工作沉重等問題，透過SurveyCake 的導入能將盤點藥品、設備、病床交班表等流程，全數透過數位化提升作業效率，協助院方優化管理流程。

在系統導入前，聯新國際醫院面臨紙本問卷回收率低、手動建檔需大量人力等瓶頸；現在透過雲端問卷，民眾透過手機即可完成填寫，不但更貼近日常使用行為，也省去院方投入繁複人工建檔負擔沉重。此外，SurveyCake 平台提供超過 20 種醫療業常見範本，協助院內一線人員可快速上手，無需額外動用 IT 開發資源，大幅降低跨部門溝通成本，使醫護人員能將更多時間投注於核心醫療服務。

聯新國際醫院數位發展部徐偉倫部長認為導入數位工具的關鍵，是讓員工願意使用。（圖片來源／SurveyCake）

建構健康台灣願景：打造「人人都能參與」的智慧醫療生態

醫療機構普遍面臨護病比提高、醫療量能緊縮等跳展，SurveyCake 針對專屬醫療院所打造的「數位解決方案」，不僅具備國際 ISO 資安認證、還可串接 HIS 系統預帶資料，亦能結合電子簽章縮短行政流程，更提供醫療場景化模組加速上線，展現與醫院共同打造高效率數位醫療生態的決心。

聯新國際醫院目前已將 SurveyCake 應用範圍擴展至門診與健檢滿意度調查、糖尿病照護、癌症篩檢衛教推播、健檢套餐預約等醫療服務。今年更推出員工見問卷獎勵機制，鼓勵一線醫護及行政單位主動建置實用問卷範本，優化院內行政流程。聯新國際醫院與 SurveyCake 的合作案例，不僅展現台灣醫療產業與數位服務科技結合的創新成果，更為亞太地區智慧醫療數位轉型樹立重要典範。

