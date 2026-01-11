樹立東方文明典範 成立孫中山和平獎

（圖／本報系資料照）

今年是孫中山先生誕辰160周年，筆者以孫文學校的名義，呼籲海內外所有認同孫中山思想者，共同倡議成立「孫中山和平獎」。此一倡議，既是對孫中山先生精神的時代回應，也是中華民族在全球秩序重組之際，重新思考自身文明責任的重要起點。

從1901年第1屆「諾貝爾和平獎」開始，該獎長期以來被視為全球最具指標性的和平獎項，然而不可否認的是，其評選標準與價值取向深受西方政治結構、意識形態與話語體系所影響，往往反映的是西方世界對「和平」、「正義」與「進步」的理解，而非真正具有文明多元性的全球共識。這不僅是制度設計的結果，更是西方長期掌握國際話語權的具體展現，也使非西方文明在和平論述中，長期缺乏對等發聲的空間。

隨著中華民族全面復興的歷史進程加速推進，中國大陸與華人世界在國際舞台上的影響力日益提升，卻也同時面臨西方以「價值觀差異」為名的質疑、抹黑，甚至制度性排斥。在這樣的國際現實下，若中華民族仍僅被動接受由他者所定義的和平標準，而無法提出自身文明根源所孕育出的和平理念，則難免在全球公共論述中長期處於被動與弱勢的位置，亦不利於世界真正理解中華文明的和平本質。

正是在此背景下，有必要透過民間社會的自主力量，結合學術界、文化界與全球華人網絡發起成立「孫中山和平獎基金會」，並設立「孫中山和平獎」。此一獎項不僅是對既有國際和平獎項體系的補充，更是一種文明層次的回應，以中華文化所強調的「和而不同」、「天下為公」、「王道而非霸道」、「以和為貴」、「不以強凌弱」、「濟弱扶傾」等核心價值，作為衡量世界和平貢獻的基本準繩，為當前以強權與陣營對抗為主的國際秩序提供另一種道德與理性選項。

孫中山先生是兩岸人民與海外華僑的最大公約數，受到高度的肯定與尊崇。他一生致力於民族解放、世界大同與人類和平，其思想橫跨民族、國家與文明界線，既反對帝國主義的強權霸凌，也主張以道義、公理與合作取代武力與對抗。以孫中山之名設立和平獎，正象徵中華民族對世界所提出的和平方案不是霸權式的秩序輸出，而是基於人類共同命運的道德召喚，亦是一種超越冷戰思維的文明自覺。

本獎項未來將以開放、包容與專業為原則，每年遴選對世界和平、衝突化解、人道援助、文明對話或非暴力行動做出實質貢獻之人士或組織，不限國籍、不問意識形態，只問其是否真正促進了人類社會的和解與安寧。透過長期穩定的運作，「孫中山和平獎」將逐步形塑一套具有中華文明精神內涵的和平評價體系，進而在國際建立屬於中華民族的和平話語權，並為全球和平治理提供新的思想資源。

今年適逢孫中山先生誕辰160周年，具有高度的歷史象徵意義。孫文學校期盼能邀集兩岸、港澳及海內外華人組織、學術機構與文化團體，共同倡議、參與並推動此一具有時代使命的工程。這不僅是對孫中山先生和平思想的最高致敬，更是為未來兩岸和平發展與最終和平統一，奠定一座精神與道義的指引燈塔。

同時，我們亦殷切期待兩岸高層與相關部門，能以長遠的文明視野與歷史胸懷，支持並促成此一民間和平倡議，使其成為連結兩岸、凝聚全球華人，並向世界傳播中華民族和平觀的重要平台。若此願景得以實現，不僅將為中華民族在世界和平事務中樹立嶄新典範，也必將為動盪不安的世界，提供一份來自東方文明的理性、溫厚而持久的和平力量。（作者為孫文學校總校長）