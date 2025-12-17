樺加沙天然現金救助已撥付逾1千9百萬 花蓮縣府持續輔導公所加速審認 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

樺加沙颱風造成馬太鞍溪堰塞湖潰堤，導致花蓮縣多處農業產區受創。花蓮縣政府今（17）日指出，為協助受災農友減輕損失、儘速恢復生產，縣政府會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署辦理現地勘查，依實際災損情形提報農業部爭取農業天然災害現金救助。花蓮農業處長陳淑雯表示，為加速撥發時程，花蓮縣府已輔導各基層公所分批報送審查方式，讓符合資格農友盡速獲得救助。

「其餘案件仍依程序辦理中，縣府將持續輔導公所加速審認作業。」陳淑雯表示，為加快救助金撥付時程，縣府已輔導各基層公所採取「分批審查、分批報送」方式辦理，讓符合資格之農友能儘速獲得救助。截至12月16日止，全縣已撥付救助金約新台幣1991萬元。

陳淑雯補充，針對樺加沙颱風所造成的農糧作物災損，縣府已陸續爭取公告7次農業天然災害現金救助。包含9月25日公告光復鄉全品項救助及全縣大豆救助；10月8日公告壽豐鄉、鳳林鎮水平棚架網室整體結構救助；10月15日公告鳳林鎮綜開段、劍瑛段、山崎段三地段全品項救助及鳳林鎮食用玉米救助。

再者，10月17日公告秀林鄉四季豆、胡瓜、苦瓜、絲瓜、辣椒及紅藜救助；10月27日公告鳳林鎮中原段及中心埔段河川公地西瓜、中原段及中心埔段南瓜，以及中原段非屬森林副產物之竹筍救助；10月30日公告壽豐鄉草鼻段西瓜救助；11月7日公告鳳林鎮中興段硬質玉米及西瓜救助。

花蓮農業處指出，就各鄉鎮撥付情形而言，壽豐鄉及秀林鄉因受災範圍相對較小，已完成撥款作業，其中壽豐鄉分三批次撥付約204萬元，秀林鄉撥付約8萬元；鳳林鎮已分三批次撥付約1241萬元。光復鄉部分，第一批救助金已撥付約537萬元。

花蓮縣長徐榛蔚強調，縣府將持續關注受災農友實際需求，並與中央保持密切合作，確保各項救助措施儘速到位，協助農友穩定生計，推動農業復原與地方重建。

照片來源：花蓮縣府

