樺加沙颱風受災戶 得免費申請補發1證書

[NOWnews今日新聞] 環境部國家環境研究院宣布，花蓮縣受到樺加沙颱風災損的民眾，凡是災區（光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉）居民遺失或是毀損「環境保護專責及技術人員合格證書」者，即日起至115年3月31日，可申請免費補發「電子合格證書」。國環院院長劉宗勇特別表示，電子證書的法律效力與紙本者完全相同。

「環境保護專責及技術人員合格證書」係依環境保護相關法規所設置。當事業單位污染規模達列管標準時，依法須設置具有合格證書的環保專責及技術人員，負責污染防治設施規劃、管理及執行環境管理等相關工作。事業單位需檢附專責人員設置申請書、合格證書、同意查詢勞健保同意書等資料，向直轄市或縣（市）環保機關申請核定設置。

國環院劉宗勇院長指出，環保專責人員紙本合格證書規費為新臺幣1,000元，電子合格證書僅需新臺幣500元，較現行紙本證書減少一半，但效力完全一樣，不過此次災區居民申請補發電子合格證書則完全免費。此外，電子證書都有防偽機制，具有不易偽造、快速驗證、核發快速、簡政便民、減少民眾規費及減少碳足跡等優點。

環境部自本(114)年1月1日起核發電子合格證書，免繳規費這項措施除減輕受災戶經濟負擔，並協助其儘速重返工作崗位、投入環境保護相關事業外，亦藉以推廣民眾申請電子證書，減少碳足跡，民眾並得不限時間、次數，得隨時查詢下載自主運用，不必擔心遺失保管的問題。

環境部呼籲所有受災戶積極申請，符合資格的申請人只需填寫申請表、切結書，並檢附基本身分證明或災害相關證明文件，申請表可至國環院官網，點選核心業務與研究/環教認證/環保證照訓練/申辦表單/申請表下載。災民可依需求分別採線上E-mail或紙本郵遞申請，即可享有免繳規費的優惠。如果是採線上E-mail申請者，請將資料寄至eptit2@moenv.gov.tw；如果是採紙本郵遞申請者，請郵寄至國環院。

劉宗勇表示，為簡化流程，相關申辦程序將以便利為原則，並提供必要的協助，讓受災民眾能更快速地恢復生計與日常生活。不過劉宗勇也提醒，補發新證同時舊有證書也會失效。

國環院辦理空氣污染防制、廢（污）水處理、廢棄物處理等7大類22項環保證照訓練，劉宗勇院長表示，考取環保證照不僅能夠提升專業知識與技能，更是進入環保產業的重要門檻，對個人職涯發展和企業競爭力均具正面影響，鼓勵民眾踴躍報名，相關參訓資訊可至國環院官網查詢。

