樺加沙鳳凰致逾8百公頃農田埋沒 徐榛蔚啟動實耕者救助 15

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

「樺加沙」、「鳳凰」颱風接連侵襲花蓮，造成馬太鞍溪堰塞湖潰決及溢流，光復、鳳林、萬榮等鄉鎮多處農田遭土石嚴重掩埋。花蓮縣政府今（4）日指出，經災情速報統計，2颱風共造成約835公頃農田埋沒，其中樺加沙颱風約705公頃、鳳凰颱風約130公頃，對在地農友生計造成重大衝擊。花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府依據經濟部「水災災害救助種類及標準」，啟動實耕者農田埋沒救助機制，對符合條件的實耕者，每公頃最高核給 5 萬元救助金，受災農田面積達0.05公頃以上即可申請。

「受災農友可向土地所在地鄉鎮市公所提出申請，縣府並請各公所採分批審查、分批報送及早核撥，加快救助金送達農友手中的速度。」徐榛蔚表示，為減輕實際耕作者因農田埋沒所蒙受的損失，花蓮縣政府依據經濟部「水災災害救助種類及標準」，啟動實耕者農田埋沒救助機制，對符合條件之實耕者，每公頃最高核給5萬元救助金；凡每戶受災農田面積達0.05公頃以上即可申請。

花蓮農業處長陳淑雯表示，為協助受災農友度過難關，儘快恢復正常生產，縣府全力為受災農友發聲爭取，中央與地方齊力合作，已陸續啟動多項救助與輔導措施，從農作物災損補助、農地復原重建到產業復耕融資與肥料補助，盡力穩定農友生計，並兼顧農地及產業的中長期復原。

花蓮農業處說明，在農作物災損方面，縣府已向農業部爭取8次農業天然災害現金救助，自9月25日起，陸續公告光復鄉全品項及全縣大豆救助、壽豐鄉及鳳林鎮水平棚架網室整體結構救助，以及鳳林鎮綜開段、劍瑛段、山崎段等3地段全品項與食用玉米救助。

農業處表示，隨後又公告秀林鄉四季豆、胡瓜、苦瓜、絲瓜、辣椒、紅藜等作物救助，並針對鳳林鎮中原段及中心埔段河川公地西瓜、中原段及中心埔段南瓜、中原段非屬森林副產物之竹筍等項目辦理救助。10月下旬起再接續公告壽豐鄉草鼻段西瓜、鳳林鎮中興段硬質玉米與西瓜救助，並於11月14日擴大公告全縣蕎麥、大豆，以及鳳林鎮長橋段、中心埔段與萬榮鄉萬利段全品項救助，讓受災作物逐步獲得補強。

此外，在農地重建與補貼方面，農業部已訂頒「馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」，針對壽豐、鳳林、萬榮與光復等4鄉鎮因土石掩埋或受損而無法耕作的農地，由農糧署東區分署受理申請，每公頃提供10萬元重建補助，受理期限至12月31日止。

照片來源：花蓮縣府

