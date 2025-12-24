橄欖園推「小份量」餐點 滿足精打細算顧客需求

連鎖義式餐廳橄欖園。（美聯社）

隨著通貨膨脹不斷推升外食成本，連鎖餐廳近期小份、低價的餐點需求量大增，越來越多精打細算的顧客點開胃菜當正餐，或特別選特價優惠時段吃晚餐，義式料理連鎖餐廳橄欖園（Olive Garden）也推出小份量餐點，不但讓顧客回流率增加，認為餐點價格可負擔的人也大幅增加，母公司因此決定將全國推行小份餐點的時間提前。

紐約郵報報導，橄欖園的母公司達登餐飲公司（Darden Restaurants）今年秋天以最快速度在菜單上增加小份的低價菜色。近期在小份餐點中新增的七種菜色包括帕馬森起司雞（Chicken Parmigiana）、經典肉醬千層麵（Lasagna Classico）、五種起司焗烤義大利麵（Five Cheese Ziti al Forno）和奶油白醬寬麵（Fettuccine Alfredo）等，價格落在13至15元，正常份量的主食價格為16至23元。

達登公司執行長卡德納斯（Rick Cardenas）在法說會中表示，這些新的菜單選項讓消費者認為價格在自身可接受範圍的主觀感受有兩位數增長，點小份餐點的顧客也有極高回流率，公司因此將在全國推行小份餐點的時間從明年5月提前至1月。

當被問到是否為小份餐點籌畫行銷戰時，卡德納斯說他不確定是否有這個必要，目前公司沒有計畫也沒有考慮向顧客行銷小份餐點，因為這些餐點目前已經表現很好了。

除了精打細算的客人，橄欖園的小份餐點也對那些正在服用如胰妥讚（Ozempic）和週纖達（Wegovy）等減肥藥的顧客具有吸引力；卡德納斯說，這類族群主要要減少酒精攝取量，這些GLP-1藥物對飲酒的影響大於對飲食的影響，小份量的餐點恰好有利於那些服用GLP-1藥物、需要小份量餐點的顧客。

達登公司連續第二個季度上調了全年營收成長預期，截至11月23日的季度，其營收成長7.3%至31億元，同店銷售額成長4.3%；占公司營收44%的橄欖園，其同店銷售額在本季成長了4.7%。

