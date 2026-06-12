橄欖油不能亂標！預告「6大品名」明年上路

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▲對於橄欖油混充劣質油事件，食藥署今正式將相關規定預告，明年7月上路。（示意圖／取自pixabay）

[NOWNEWS今日新聞] 今年年初因發生有橄欖油混合「芥花油」重新分裝，涉及攙偽假冒情事。食藥署今（12）日表示，相關品名標示一直以來受到社會高度關注，此次正式將相關規定預告，按照不同加工製程，分成6大品名，若應標示而未標示，最重可處300萬元；但若有攙偽或假冒情事，經查獲可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

橄欖油的品名標示受到社會高度關注，食藥署食品組組長許朝凱受訪時提到，已經研議一段時間，因為陸續出現橄欖粕油假冒案件引起社會關注，因此正式將食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定進行預告。

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許朝凱說，預告是參考國際Codex的橄欖油品名標示規定進行草案，有進行因地制宜的調整，目前訂定6大類，包括「特級初榨橄欖油」、「初榨橄欖油」、「精製橄欖油」、「橄欖油」、「精製橄欖粕油」及「橄欖粕油」。

標示不實最高可罰400萬 食藥署：依製程品質命名

許朝凱指出，這是依照這個整個加工製程訂定，以「特級初榨橄欖油」、「初榨橄欖油」為例，兩者皆是指橄欖果經過清洗、物理性壓榨、過濾及離心外，未經其他方法處理製成者。

使用橄欖果製成的油，未來品名只能使用上述6個名稱標示，因此須依製程及品質進行命名。

相關預告至今年8月11日止，許朝凱表示，預定明年7月1日上路，並以產製日期為準。若食用橄欖油及食用橄欖粕油產品「未依規定標示」，將依違反食品安全衛生管理法第22條規定，處新台幣3萬以上300萬以下罰鍰；「標示不實」依違反同法第28條規定，處4萬以上400萬以下罰鍰；包裝產品依第52條限期回收改正。

另食品不得有攙偽或假冒情事，倘經查獲違反食安法第15條第1項第7款規定者，依同法第49條，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。

▲橄欖油品名標示分成6大品名，若有攙偽或假冒情事，經查獲可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。（圖／食藥署提供）

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