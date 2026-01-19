橄欖油五級管理延宕14年未上路 立委批衛福部消極作為

民進黨立委林淑芬質疑，假橄欖油事件過後，食藥署105年曾說橄欖油要比照聯合國分五級，預計107年上路，到現在經過14年，「你們瀆職，不敢訂出什麼叫做橄欖油」。（圖／國會頻道）

橄欖油真偽難辨！士林地檢署近日查獲堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司涉嫌自國外輸入成本低廉的橄欖粕油混充高價橄欖油。綠委質疑，民國102年國內發生油品事件後，政府曾宣示要比照聯合國將橄欖油分五級管理，至今未實施，這是對業者的縱放，態度消極令人無法接受。

士林地檢署偵辦進口食用油假冒案，查獲堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司涉嫌自113年起，自國外輸入成本低廉的橄欖粕油，混充高價橄欖油，並以「日本一番頂級橄欖油」名義對外販售給下游廠商，藉此詐取不法利益。

廣告 廣告

朝野立委今天在立法院衛環委員會上追究此事，國民黨立委王育敏詢問，廠商進口粕油至今長達700天，目前賣出多少？食藥署長姜至剛說明，橄欖粕油是可以上市的，但業者加入銅葉綠素混充高級橄欖油，有假冒攙偽的詐欺嫌疑，數量需進一步確認。

王育敏追問，該案是檢調接到檢舉發現？姜至剛回應，食藥署每年進行橄欖油抽查，該案是在查核過程中發現異狀，並於114年12月主動通報檢調並合作。

王育敏認為，過去橄欖油被混充假冒的情形很常見，台灣曾爆發油品事件，強力稽查之下業者不敢，現在稽查鬆了，業者又蠢蠢欲動。因此她要求針對橄欖油加強查核，並追蹤進口油粕流向。姜至剛說，進貨流向都很清楚，且必須揭露來自橄欖粕油，而非初榨橄欖油。王強調，需要強化監督流向，才能落實源頭管理。

姜至剛說明，食藥署實驗室有驗到銅葉綠素，因此該案有攙偽假冒情形。但民進黨立委林淑芬質疑，假橄欖油事件過後，食藥署105年曾說橄欖油要比照聯合國分五級，預計107年上路，到現在經過14年，「你們瀆職，不敢訂出什麼叫做橄欖油」。

林淑芬指出，因為政府沒有訂定品名標示標準，若業者沒有添加銅葉綠素，只是將油粕稱為頂級橄欖油，是沒有違法的，因為政府沒有定義什麼是橄欖油，這是政府對業者最大的縱放。

林淑芬強調，消費者有知情的權利，什麼是初榨、什麼是混合，過去食藥署都是個案處理，沒有制度性的回應，態度消極令人無法接受。姜至剛回應，將在3個月內研議相關標示規定。林直言，不要再讓民眾買了很貴的橄欖油結果是粕油，長期吃粕油不會是好事！

更多中時新聞網報導

棒球》中華隊今開訓 陳冠宇看好小老弟

瑪姬葛倫霍找尪弟拍片笑到噴淚

印度公開賽》戚又仁、林俊易闖8強 李楊扳倒強敵