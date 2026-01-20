橄欖油再爆造假！分級管理拖14年未果 立委怒轟：縱放業者

立法委員19日在立法院衛環委員會痛批食品藥物管理署「瀆職」，指出政府在民國102年國內爆發油品事件後，曾宣示要比照聯合國標準將橄欖油分為五級管理，預計107年上路，至今已過14年卻毫無進展。立委質疑，這種消極態度形同對不肖業者的縱放，令人無法接受。

士林地檢署日前查獲油商進口低價橄欖粕油，假冒為高價橄欖油牟利。（圖／新北市衛生局提供）

士林地方檢察署近日偵破一起橄欖油混充詐欺案，查獲堡晟興業有限公司及楓緣國際企業有限公司涉嫌自113年起，從國外輸入成本低廉的橄欖粕油，混充為高價橄欖油販售。兩家公司將產品以「日本一番頂級橄欖油」名義對外銷售給下游廠商，藉此詐取不法利益。檢方上週將實際掌控兩間公司的負責人陳志豪與其兩名兒子，依涉嫌違反《刑法》加重詐欺與《食品安全衛生管理法》，分別諭令100萬元、50萬元與30萬元交保，並在倉庫查扣已分裝完成、每瓶1公升的橄欖油共1800瓶。

食品藥物管理署署長姜至剛昨天在立法院說明，該案是食藥署在查核過程中發現異狀後，主動通報檢調偵辦。姜至剛表示，橄欖粕油本身可以合法使用，但食藥署實驗室檢驗後發現非法添加銅葉綠素，有攙偽假冒嫌疑。針對立委質疑，姜至剛承諾將在3個月內研議相關標示規定。

國民黨立法委員王育敏認為，過去橄欖油經常出現混充假冒情形，台灣在油品事件爆發後，業者因強力稽查而不敢輕舉妄動，但現在稽查力度鬆懈，業者又開始蠢蠢欲動。王育敏要求針對橄欖油加強查核，並追蹤進口粕油的詳細流向。

食藥署署長姜至剛承諾將在3個月內研議相關標示規定。（圖／翻攝畫面）

民進黨立法委員林淑芬指出，由於政府沒有訂定橄欖油品名標示標準，若業者沒有添加銅葉綠素，只是將粕油稱為頂級橄欖油，實際上並不違法。林淑芬怒批，食藥署102年曾說要比照聯合國將橄欖油分五級，到現在經過14年未有下文，不敢訂出什麼叫做「橄欖油」，這是政府對業者最大的縱放。

政府電子採購網內資訊顯示，堡晟興業從108年8月19日至110年9月25日期間，曾提供國軍龍眼肉、油蔥酥、豆鼓等產品，堡晟興業曾是國防部標案得標廠商。據了解，檢警查獲的出事橄欖油為113年進口，並未流入國軍。

堡晟興業旗下的熱門商品除了此次出事、在大賣場常見的「日本一番頂級橄欖油」外，還有麻辣花生、油香蔥等產品。全案不法所得金額及問題油品的詳細流向，檢方還在持續調查中。

