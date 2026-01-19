橄欖油分級管理 拖14年無作為

橄欖油真偽難辨！士林地檢署近日查獲堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司涉嫌自國外輸入成本低廉的橄欖粕油混充高價橄欖油，且堡晟興業曾是國防部標案得標廠商。立委19日質疑，民國102年國內發生油品事件後，政府曾宣示要比照聯合國將橄欖油分五級管理，至今14年沒下文，怒批食藥署「瀆職」，這是對業者的縱放，態度消極令人無法接受。

堡晟興業、楓緣國際企業涉嫌自113年起，自國外輸入成本低廉的橄欖粕油混充高價橄欖油，並以「日本一番頂級橄欖油」名義對外販售給下游廠商，藉此詐取不法利益。士林地檢署上周將堡晟興業、楓緣國際企業負責人陳志豪與其2名兒子，依涉嫌違反《刑法》加重詐欺與《食品安全衛生管理法》分別諭令100萬、50萬與30萬交保，並在倉庫查扣已分裝、每瓶1公升的橄欖油共1800瓶。全案不法所得金額及問題油品的詳細流向，檢方還在調查。

食藥署長姜至剛昨天在立法院衛環委員會說明，該案是食藥署查核過程中發現異狀，並主動通報檢調。橄欖粕油可以合法使用，但食藥署實驗室檢出非法的銅葉綠素，有攙偽假冒嫌疑。

國民黨立委王育敏認為，過去橄欖油常見混充假冒情形，台灣爆發油品事件後，業者在強力稽查下不敢動作，現在稽查鬆了，業者又蠢蠢欲動。她要求針對橄欖油加強查核，並追蹤進口粕油流向。

民進黨立委林淑芬質疑，食藥署102年曾說要比照聯合國將橄欖油分五級，預計107年上路，到現在經過14年未有下文，怒批食藥署「瀆職」，不敢訂出什麼叫做「橄欖油」。林淑芬指出，因為政府沒有訂定橄欖油品名標示標準，若業者沒有添加銅葉綠素，只是將粕油稱為頂級橄欖油，是沒有違法的，這是政府對業者最大的縱放，食藥署態度消極令人無法接受。對此姜至剛承諾，3個月內研議相關標示規定。

檢警查出，堡晟興業與另間出事的楓緣國際企業，都是由實際負責人陳志豪掌控。經實際致電詢問，兩間公司都稱老闆、主管不在，但公司正常營業，因為要趕下班不方便回應。

堡晟興業旗下的熱門商品除了此次出事、大賣場常見的「日本一番頂級橄欖油」外，還有麻辣花生、油香蔥等產品。且政府電子採購網內資訊顯示，堡晟興業從108年8月19日至110年9月25日，提供國軍龍眼肉、油蔥酥、豆鼓等產品。檢警查獲的出事橄欖油為113年進口，據了解未流入國軍。