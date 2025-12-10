橄欖油怎麼挑？內行曝4招 酸價、標示、條碼都是關鍵

近日有一名網友在臉書社團發文請教挑選橄欖油的技巧。（示意圖，pixabay）

近日有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示想買特級初榨橄欖油，想請教網友「哪一款的橄欖油倒出來是偏綠色的呢？」貼文引起熱烈回應，不少網友給出實用建議。

怎麼挑到健康的橄欖油？

許多人建議挑選時要確認瓶身標示是否寫有「特級初榨」（Extra Virgin）或「冷壓初榨」，這代表油品是由橄欖果實經物理壓榨、未經精煉而成，是品質與風味較好的等級。

其次，酸價是重要指標之一，根據國際標準，特級初榨橄欖油的酸價應該≤0.8%；酸價越低，代表橄欖果實新鮮、壓榨過程迅速且處理良好。

廣告 廣告

也有網友建議聞一下油品是否有青草香氣、果香或微微辛辣感；並指出選擇以「84」開頭條碼的油品，代表原裝進口，比較不容易買到後來在台分裝、混油的產品。

不過，也有人提醒，雖然特級初榨橄欖油適合涼拌、拌沙拉、低溫烹調或中小火煎炒，但若要高溫油炸，可能就不適合。

更多鏡週刊報導

三峽2千坪農地慘遭傾倒「廢瀝青」！ 里長與營造商3人遭羈押禁見

台南旅館無預警封館！ 旅客到場傻眼直呼「準備露宿街頭」

臉紅紅「蘋果病」又出現 醫示警：症狀易忽略家長要注意