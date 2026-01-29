橄欖油攙偽連環爆！食藥署擬明訂橄欖油、橄欖粕油標示規範 防業者「鑽漏洞」

食藥署。圖翻攝自Google Map



繼士林地檢署查獲多家業者涉嫌以低價橄欖粕油混充高價橄欖油後，近日再查出橄欖油有混充芥花油並涉標示不實情事。對此，食藥署今（29）日發布新聞稿指出，已著手研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油的品名與標示規範，以維護消費者權益與食品安全。

近日士林地檢查獲融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事，食藥署表示，本案是民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，融琦國際有限公司疑以芥花油混充橄欖油販售之情事，故報請臺北地方檢察署指揮偵辦。

食藥署指出，全案依北檢指揮，並於1月20日會同嘉義市調站、新北市及臺北市政府衛生局赴製造場所及公司進行稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。後經查，業者進口「蒙特樂橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙特樂橄欖油」（成分：100% pure橄欖油）販售，涉有攙偽情事。現場已依法封存橄欖油產品，並由嘉義市調站扣押混油槽設備，並責令業者將相關油品全面下架回收，以防止問題產品持續流通市面。

食藥署強調，全案已由檢調偵辦中，並嚴正重申市售食品如有標示不實之情事，依《食品安全衛生管理法》第28條及第45條，可處新臺幣四萬元以上四百萬元以下罰鍰。另，市售食品不得有任何攙偽或假冒情事，倘經查獲違規者，將依《食安法》第15條第1項第7款及第49條規定從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，可處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣八千萬元以下罰金，絕不寬貸。

此外，由於現行法規並未明定業者須標示「橄欖油」或「橄欖粕油」，恐讓業者有漏洞可鑽，對此，食藥署指出，已蒐集國際相關規範，刻正研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，規劃市售橄欖油品品名應依中華民國國家標準（CNS）之用語、定義及分級標示，並將邀集專家學者共同研商討論，後續亦將召開會議與利害關係者溝通，完備規定，以維護消費者權益與食品安全。

