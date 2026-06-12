橄欖油標示新制擬116年7月上路 攙偽假冒可關7年

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）橄欖油混充案頻傳，食藥署今天預告標示規定新制草案，未來須依製程與品質標準標示品名，攙偽假冒者最重關7年，得併科8000萬元以下罰金，預告60天，預計116年7月1日上路。

不肖業者以低價油假冒高級橄欖油販售案件頻傳，衛生福利部食品藥物管理署今天預告訂定「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案。

食藥署食品組長許朝凱告訴媒體，現行市面上常見有業者使用「純橄欖油」或「頂級橄欖油」等模糊字眼，讓消費者難以區分，新制草案明定須依製程與品質標準標示。

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新制將品名嚴格劃分為6類，包括特級初榨橄欖油、初榨橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油及橄欖粕油。

許朝凱表示，由於橄欖油的標示一直以來受到社會高度關注，過去只有要求依照國際命名方式、須與本質相符，但食藥署已研議一段時間，加上有一些橄欖粕油假冒事件發生，所以決定預告新標示制度。

標示新制預計明年7月1日正式上路，依製造日期為準。未來食用橄欖油及食用橄欖粕油產品如未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法第22條規定，處新台幣3萬以上、300萬元以下罰鍰；標示不實依違反同法第28條規定，處4萬以上400萬以下罰鍰；包裝產品依第52條限期回收改正。

另外，食品不得有攙偽或假冒情事，倘經查獲違反食安法第15條第1項第7款規定者，依同法第49條，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金。（編輯：管中維）1150612