橄欖油標示新制預計明年7/1上路 攙偽假冒最高處7年徒刑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

國內不肖業者以低價油攙偽假冒高級橄欖油案件頻傳，食藥署今天(12日)預告橄欖油標示新制草案，草案規定未來須依製程與品質指標加以標示，共分為6種品名，攙偽假冒者依法可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8,000萬元以下罰金，新制預計明年7月1日上路。

今年初國內發生不肖業者以芥花油混充純橄欖油販售案件，過去也不時傳出以低價油假冒高級橄欖油販售事件。為透明消費資訊及加強管理包裝橄欖油及橄欖粕油產品，食藥署啟動研議橄欖油分級標示，並於12日預告訂定「食用橄欖油及橄欖粕油品名及標示規定」草案。

廣告 廣告

食藥署食品組組長許朝凱指出，現行市面上常見業者使用「純橄欖油」或「頂級橄欖油」等模糊字眼，令消費者難以區分，草案新制明定應依製程與品質指標，對應6類品名。他說：『(原音)市售包裝橄欖油及橄欖粕油品名應依製程及品質指標，以游離酸度及Delta K計，標示為「特級初榨橄欖油」、「初榨橄欖油」、「精製橄欖油」、「橄欖油」、「精製橄欖粕油」或「橄欖粕油」。』

許朝凱表示，「精製橄欖粕油」及「橄欖粕油」品名字體大小應一致，且不得僅標示為「橄欖油」。

許朝凱指出，草案預告60日，至8月11日止，橄欖油標示新制預計明年7月1日正式上路，依製造日期為準。未來如未依規定標示，將依違反「食品安全衛生管理法」第22條規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰；標示不實依同法第28條規定，處4萬元以上、400萬元以下罰鍰；包裝產品則依第52條規定，限期回收改正。

此外，許朝凱強調，食品不得有攙偽或假冒情事，如經查獲違反食安法第15條第1項第7款規定，將依同法第49條，可處7年以下有期徒刑，得併科8,000萬元以下罰金。(編輯 : 廖奕婷)