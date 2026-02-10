橄欖油混充案波及台中！4976瓶全數下架回收

台中市食安處於去年即啟動「食用油脂稽查專案」，全面強化源頭管理與市售監控，確保油品品質與標示資訊正確。（台中市政府提供）

涉嫌混充低價油品的橄欖油案波及台中市，2家下游業者進貨4976瓶，台中市食安處到場稽查發現已售4562瓶、僅剩414瓶，皆要求停售並完成下架回收，確保市面已無該違規油品流通。

台北市查獲業者販售「蒙特樂橄欖油100％ PURE（2L）」涉嫌混充低價芥花油，台中市食品藥物安全處第一時間完成轄內清查，確認台中市共有2家下游業者曾進貨，合計進貨4976瓶；其中義盒盒餐廳進貨24瓶，現場僅剩1瓶已開封油品，已責令立即停止使用；晉新實業社進貨4952瓶，現場庫存413瓶全數退回上游，並同步將產品自蝦皮平台下架，同時通知其下游餐廳及公司行號辦理退貨，完成清查作業。

廣告 廣告

台中市食安處於去年即啟動「食用油脂稽查專案」，全面強化源頭管理與市售監控，確保油品品質與標示資訊正確。（台中市政府提供）

為落實預防性食品安全管理，食安處於民國114年即啟動「食用油脂稽查專案」，針對中市20家食用油脂製造業者進行源頭查核，重點包括業者登錄、添加物使用、食品標示及食品良好衛生規範，並抽驗原料及產品共33件，檢驗重金屬與黃麴毒素等指標。

結果查獲瑞益油行製造的「蔴油」、「花生油」，以及金潤益食品工業有限公司製造的「黑蔴油」等3件產品，其飽和脂肪酸及反式脂肪酸含量與營養標示不符，已違反《食品安全衛生管理法》第28條規定，均裁罰新台幣4萬元，並完成回收與改正。

另針對市售端，食安處派員查核賣場、超市及餐飲場所，抽驗油脂產品30件、查核標示100件，結果均符合法規。專案期間合計抽驗63件、查核標示137件，僅3件標示不符，其餘皆合格，市府將持續強化稽查，確保市民用油安全。

更多中時新聞網報導

年節多重壓力交織 微休息比長假更療癒

吳建豪新歌致敬麥可傑克森

生日假遭阻 台鐵產工槓交通部