橄欖油混充案頻傳 食藥署研擬強制分級標示規定

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）再有不肖業者以低價油混充橄欖油。食藥署今天表示，正加速研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定，擬比照CNS，未來強制業者標示橄欖油類型，違者或標示不實就開罰。

根據中華民國國家標準（CNS），所謂食用橄欖油與橄欖粕油共分5大類，包括冷壓橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油。

日前才有不肖業者自國外輸入低價橄欖粕油，假冒高級橄欖油販售，今天又爆出另一家公司疑以芥花油混充橄欖油。台北市衛生局已啟動流向追查及通報作業，截至昨天已累積下架3202瓶產品，另依法從重裁處該公司新台幣400萬元罰鍰；該案涉及攙偽假冒，將持續配合檢調偵辦。

廣告 廣告

食藥署今天下午發布新聞稿指出，食藥署已著手研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘告訴媒體，未來擬強制要求市售橄欖油品品名應比照CNS的用語、定義及分級來標示，「賣的是什麼東西就標示出來」，同時也避免產品標示、CNS標準有兩套規定。

劉芳銘指出，近期接連爆發黑心橄欖油事件，讓食藥署決定加速辦理，近期就將邀集專家學者共同研商討論，將在召開會議與業者溝通後盡速公告、完備規定，以維護消費者權益與食品安全。

食藥署強調，市售食品如有標示不實情事，依「食品安全衛生管理法」相關規定，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。另外，市售食品不得有任何攙偽或假冒情事，經查獲違規者，將依法從嚴處分，並一律移送檢察機關偵辦，可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金，絕不寬貸。（編輯：張雅淨）1150129