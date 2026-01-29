橄欖油混充遭逮 食藥署擬祭標示新制

▲食藥署表示，加速研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油品名標示規定。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰。食藥署提到，近日會召開專家會議，比照中華民國國家標準（CNS），強制業者進行品名標示販售的橄欖油類型，若未符合，會依照標示不實處理。

「融琦國際有限公司」進口「蒙特樂橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙特樂橄欖油」（成分：100% pure橄欖油）販售，涉有攙偽情事。食藥署表示，現場已依法封存橄欖油產品，並由嘉義市調站扣押混油槽設備，並責令業者將相關油品全面下架回收，以防止問題產品持續流通市面。

不過，對於橄欖油摻有其他油品一事，食藥署也將研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油的分級。食藥署北區管理中心主任劉芳銘今（29）日受訪時提到，現在要研擬的是，在市售橄欖油品品名直接按照CNS標示及定義。

劉芳銘指出，標示分為冷壓橄欖油、精製橄欖油、橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油等。他強調，食藥署會加速辦理，近期也會邀集專家學者共同研商討論，並召開會議和業者溝通，盡速公告，以完備規定。

橄欖油混充遭逮 衛生局：已下架逾3千瓶產品

北市衛生局提到，已於當天即刻啟動流向追查及通報作業，通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售，截至1月28日，累積已下架3202瓶產品。



同時，北市衛生局已先行依違反食品安全衛生管理法第28條標示不實規定，依同法第45條從重裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰，另也因此案涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。



北市衛生局呼籲，食品或食品添加物依食品安全衛生管理法第15條規定，若有攙偽或假冒情形者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可依同法第49條處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8,000萬元以下罰金。



而同法第28條規定，食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解情形，違者可依同法第45條處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

