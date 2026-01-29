橄欖油混摻芥花油牟利 2萬箱流入市面

（中央社記者姜宜菁嘉義市29日電）法務部調查局嘉義市調查站查獲一對母子檔進口少量「蒙特樂橄欖油」後，混摻低價芥花油，以批發方式販售，民國113年起至今約2萬箱流入市面，不法獲利約新台幣1500萬元。

嘉義市調查站今天發布新聞稿表表示，民眾購買「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」察覺油品氣味有異，向調查站檢舉，經循線追查，發現黃姓婦人和李姓男子母子檔為降低成本、牟取暴利，113年起自義大利進口少量「蒙特樂橄欖油」，再於倉庫內將低價芥花油與進口橄欖油混充裝瓶。

嘉義市調查站報請台灣台北地方檢察署檢察官指揮，與嘉義市政府警察局刑事警察大隊、衛生福利部食品藥物管理署等組專案小組。

專案小組20日同步搜索公司、發貨倉庫及黃姓母子住居所等6處，當場查封以芥花油混充橄欖油130箱（每箱6罐、每罐2公升裝）並分由台北市及新北市政府衛生局取樣送驗，另查扣混充油品機具設備、待分裝「蒙特樂橄欖油」空桶、標籤及帳冊等。

經檢方複訊，認為母子檔、李姓及傅姓員工涉犯詐欺及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，母子各以新台幣80萬元交保、李姓及傅姓員工各以20萬元交保，全案仍持續擴大清查銷售流向。

專案小組調查黃姓婦人以自家公司名義自義大利進口「蒙特樂橄欖油」，而李姓男子負責的公司自國內買芥花油，共同在新北深坑區倉庫以每20公升橄欖油摻雜約500公升芥花油，再以簡陋機具設備自行混合後分裝到「蒙特樂橄欖油」空桶，黏貼「原產地：義大利」及「100%PURE橄欖油」標籤，欺騙不知情消費者。（編輯：李明宗）1150129