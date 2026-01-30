橄欖油爆混充！譚敦慈：「小包裝、別對品牌忠誠」才能自保

林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈表示，國內油品食安疑慮案件層出不窮，業者標示不實屢次出現，民眾自保最好方式就是別有品牌忠誠度，輪流購買不同品牌的小包裝油品，以分散風險。此番建議是因應食藥署揭露業者融琦國際有限公司進口「蒙特樂純橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙特樂純橄欖油」，謊稱成分百分之百為橄欖油。

譚敦慈建議最好方式就是購買小包裝橄欖油且輪流購買不同品牌。（圖／Photo AC）

譚敦慈指出，國內油品食安事件屢傳，除頂新集團曾被抓包使用劣質油販售給消費者，也有不肖業者利用銅葉綠素調色，混充高級橄欖油。她說，連民眾常認為是品質保證的日本進口橄欖油，都發生過以橄欖油粕，冒充特級初榨橄欖油的情況，這些油品價格都不便宜，且有精美包裝，仍會出現疑慮。

關於民眾如何自保，譚敦慈表示，購買油品時，少有機會可預先試飲，即使能夠試飲，民眾也非人人都是品油師，要喝出橄欖油摻入其他油品與否，難度極高。

她建議最好方式就是購買小包裝且輪流購買不同品牌，萬一某品牌出事時，才不會已經喝下大量產品，也不需擔心需要丟掉一大桶油。譚敦慈也提醒民眾可多關心食品安全相關新聞，減少購買曾經出現食安疑慮業者的產品。

融琦國際有限公司進口「蒙特樂純橄欖油」混合「芥花油」並重新分裝後，產品標示為「蒙特樂純橄欖油」，謊稱成分百分之百為橄欖油。(圖/調查局)

在烹調用油方面，譚敦慈提醒民眾應避免一油到底，不同烹調方式選用不同起煙點的油品。

她舉例，煎魚時可用葡萄籽油，煮麻油雞時煸薑片用苦茶油，最後再加入麻油調味，炒菜則可用橄欖油、芥花油。

譚敦慈說，選購時以單元不飽和脂肪酸愈低者愈佳，依序為苦茶油、橄欖油、芥花油，酪梨油也是不錯選項，還能拿來作爆米花。

食藥署規劃要求業者分級標示橄欖油，分為冷壓橄欖油（即初榨橄欖油）、精製橄欖油、精製橄欖粕油、橄欖粕油五種等級。

譚敦慈解釋，初榨橄欖油，是用新鮮橄欖直接拿來榨油，可保留最多營養物質，因此民眾選購時，經常講求初榨二字。她說，油粕橄欖油，則是將初榨橄欖油製造過程留下的橄欖，再拿來二次榨油，必須透過高溫萃取、或加入添加物等，營養價值容易被破壞。

