橄欖油爆「混充低價油」！北市重罰400萬

▲北市衛生局配合檢調查獲融琦公司混充橄欖油案，並重罰400萬元。（圖／北市衛生局提供）

[NOWnews今日新聞] 北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰。

北市衛生局說明，配合台灣台北地方檢察署指揮偵辦，會同法務部調查局嘉義市調查站、衛福部食藥署及新北市衛生局等單位組成專案小組。當日先前往融琦國際有限公司承租於新北市深坑區的製造場所。

廣告 廣告

衛生局指出，現場查獲混充油品的相關設備、器具，隨後至融琦公司位於台北市辦公地點進行搜索調查。經調查發現，融琦公司販售「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。

已通知各平台下架混充橄欖油 北市衛生局：下架累計3202瓶

北市衛生局提到，已於當天即刻啟動流向追查及通報作業，通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售，截至1月28日，累積已下架3202瓶產品。

同時，北市衛生局已先行依違反食品安全衛生管理法第28條標示不實規定，依同法第45條從重裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰，另也因此案涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

北市衛生局呼籲，食品或食品添加物依食品安全衛生管理法第15條規定，若有攙偽或假冒情形者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可依同法第49條處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8,000萬元以下罰金。

而同法第28條規定，食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違者可依同法第45條處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

北市衛生局提醒，凡有進貨或使用融琦公司販售「蒙特樂橄欖油100%PURE （規格：2L）」業者，應立即主動停止使用、販售，並主動通報衛生主管機關，以免觸法。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

頂級橄欖油爆「劣質油冒充」！食藥署長證實：檢出銅葉綠素

過年前傳缺藥！6款藥品缺貨「藥商晚通報」 食藥署要查

法國奶粉疑爆仙人掌桿菌 食藥署：新安琪兒1批號、2.9萬罐下架