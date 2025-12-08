橄欖油的親戚！醫揭「最好動物油」：不是奶油

記者施春美／台北報導

為增加食物香氣，有些人會使用動物油脂。醫師蕭捷健表示，雞油、鴨油、鵝油等家禽油，是最好的動物油，因其含有65～70%的不飽和脂肪酸，與橄欖油有親戚關係。此外，家禽油脂的升膽固醇指數約在35～38，低於豬油的40~45，更低於奶油的47~50，相較下，家禽油較有利於健康。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，民眾若烹調時想要一些動物性油脂，他推薦雞油、鴨油、鵝油等家禽油脂，因為這類油脂的升膽固醇指（Cholesterol-Saturated Fat Index，CSI）低於豬油與奶油，因此，家禽油脂較有利於健康。

他表示，雞油的不飽和脂肪（單元不飽和＋多元不飽和）約為65～70%，主要是油酸與亞油酸，與橄欖油有親戚關係。因此，相較之下，雞湯上面浮著的金黃色油脂，並非不健康。

他表示，若民眾想使用一點動物油脂，最優選擇為家禽油，其次是豬油，最不佳的選擇為奶油。若真想食用奶油，應盡量挑選草飼奶油，含有較多的Omega-3、CLA（共軛亞麻油酸）和維生素K2，營養價值高於榖飼奶油。

台中榮民總醫院的網站表示，多元不飽和脂肪酸是人體必需脂肪酸，包括 Omega-3和、Omega-6脂肪酸，對於維持人體生理功能和整體健康有著重要的影響。

