「橄欖油＋檸檬汁」排毒、清血管？醫戳破6大盲點 有些人喝了反而不適

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「醫師，聽說早餐喝一杯橄欖油+檸檬汁，可以排毒、清血管、抗氧化、抗發炎，真的那麼厲害嗎？」對此，王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，老實說，這個營養素組合查不到實證。

營養素搭配有學問 並非任意組合都有效

王姿允指出，有實證的營養素組合，例如「維生素C+鐵」是可以幫忙鐵的吸收，或像是「魚油+葉黃素」可以幫忙葉黃素的吸收。但維生素C不是脂溶性維生素，所以油並不會幫助維生素C的吸收，而油的吸收靠的是膽汁。把在臨床上幾乎沒有「協同作用」的兩條平行線硬是送作堆，並不會加分。

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他查了一下，才發現是源自韓星張員瑛的分享，又被各大媒體推波助瀾。其實這是把兩個「單一成分的效果」誤會為「組合療法的奇效」、把「短期生理反應」誤認成「長期健康改善」。

橄欖油＋檸檬 關鍵盲點

同時，他也說明到底誤會在哪裡：

1、清血管

新聞標題直接寫「清血管」 ，這是最大誤導。血管內的動脈粥樣硬化（cholesterol plaque）要改善需要靠長期低密度膽固醇LDL （尤其是apoB 脂蛋白）的控制，血糖控制（降低血管內皮細胞破壞）跟系統性的抗發炎。也就是說，並不是早上喝個油就可以「沖掉」血管裡的斑塊，橄欖油的研究對心血管的好處來自「長期飲食型態（地中海飲食）」，提升不飽和脂肪酸在脂肪攝取的比例而降低風險，不是單次空腹攝取。

2、1+1抗發炎協同效果

這是過度推論。新聞內寫兩者結合產生強大協同效果，雖然橄欖油有抗發炎的不飽和脂肪酸，維生素C有抗氧化的作用，但沒有證據證明「橄欖油＋檸檬」會有協同放大效果，等於把各自研究硬湊成組合療效。

3、抑制腸道發炎

雖然多酚類可「增強腸道屏障、抑制發炎」，但這類研究多半是細胞實驗、動物研究或是來自於「整體飲食型態」（尤其是植物性飲食或是地中海飲食），並不是喝一杯油＋檸檬汁就能有此效果。而且腸道發炎改善的關鍵，有賴飲食造成的菌相＋短鏈脂肪酸+膽汁酸=免疫調控跟腸道屏障改善的長期結果，並非只靠早上喝油跟檸檬汁。

4、減輕肝臟負擔

文章說抗氧化可「減輕肝臟負擔」 ，但肝臟負擔並不是來自自由基多寡而已，真正影響的是：肝臟脂肪堆積（MASLD）、胰島素阻抗、發炎訊號（TLR4 / NLRP3），如果一整天的油已經攝取不少，你早上再喝油反而是增加脂肪輸入。老話一句，除非整體飲食改善，好的壞的加起來是低脂飲食，不然高脂飲食的危害一樣來。

5、養顏美容

維生素C的確對皮膚健康有幫助，所以就直接喝無糖檸檬汁或是補充膠原蛋白跟維生素C就好了，加「油」一起喝並不會讓好處變多，也不會比較好喝。

6、檸檬刺激膽汁分泌

報導寫檸檬酸刺激膽汁分泌，這完全錯誤，真正刺激膽囊收縮的是脂肪（CCK機制），不是維生素C。膽囊收縮素的確會引發胃結腸反射，幫助排便，但要增加早晨的胃結腸反射還有很多方式，光是先喝溫開水300-500cc、8:00左右好好吃早餐、攝取纖維、細嚼慢咽，或是來杯好咖啡，也可以刺激結腸蠕動，真的不用喝油。

反而空腹喝檸檬汁有個隱憂，是會刺激胃酸增加，有人反而會覺得胃不適；有人空腹喝油，也會感到不適。空腹適合的，還是好消化的蛋白質。

想獲得營養好處 重點在飲食型態

王姿允說，結論是，如果你想要得到橄欖油的好處，重點是一整天要控制在脂肪35-40%以下，以橄欖油為主，減少其他飽和脂肪（包括肉類的攝取）；想得到維生素C的好處，方法太多了，不用喝檸檬汁也可以。

如果還是堅持兩個都要吃，建議不要早上空腹，可以在吃生菜沙拉或是豆腐時，試試看涼拌時用一茶匙冷壓初榨橄欖油，跟擠一點檸檬汁當作醬汁，就會是清爽的選擇。

若是胃不好的人或是有代謝疾病，檸檬汁的多寡和整體飲食的脂肪量都需要控制。建議跟醫師或營養師討論「整體飲食」再決定怎麼攝取！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

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