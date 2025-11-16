橄欖油、花椰芽、苦瓜有效護腎！她吃一個月改善蛋白尿

一名30歲女性出現蛋白尿與下肢水腫症狀，醫師建議她食用橄欖油、綠花椰芽與苦瓜等苦味食物，一個月後回診時不僅蛋白尿減少，連帶便祕和青春痘問題也獲得改善。

腎臟最大的威脅是氧化壓力與慢性發炎，這些因素會隨著時間逐漸損害腎功能。（示意圖／Pixabay）

腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專發文指出，腎臟最大的威脅是氧化壓力與慢性發炎，這些因素會隨著時間逐漸損害腎功能。科學研究發現，許多苦味食物中含有護腎的營養素，如多酚、苦味萜類、硫代葡萄糖苷及蘿蔔硫素等。這些物質能啟動人體細胞防護機制，特別是Nrf2路徑，研究顯示啟動此路徑可降低腎臟氧化壓力、減少發炎反應並保護腎絲球。

特級冷壓初榨橄欖油是第一種推薦的苦味護腎食物。橄欖油的微苦微辣味來自多酚成分，有助保護腎細胞免受氧化損傷並具抗發炎效果。臨床試驗顯示，以橄欖油為主要脂肪來源的人，腎功能下降速度較慢。

洪永祥建議每天食用40ml特級冷壓初榨橄欖油，可分為20ml生飲，另20ml用於烹調，他自己每天會喝1至2杯橄欖油黑咖啡。

橄欖油的微苦微辣味來自多酚成分，有助保護腎細胞免受氧化損傷並具抗發炎效果。（圖／Photo AC）

綠花椰芽是第二種推薦的護腎食物，被稱為十字花科植物中的「超級王者」。其含有的蘿蔔硫素濃度是成熟綠花椰菜的20到50倍。研究發現，蘿蔔硫素在動物腎臟缺血、糖尿病腎病變及藥物腎毒性模型中，能顯著減少腎臟損傷並改善慢性發炎。蘿蔔硫素需要酵素myrosinase活化，而這種酵素怕高溫，因此生吃綠花椰芽最能保留營養，可做成沙拉或冷拌菜食用。

苦瓜是第三種護腎食物，其苦味來源包括有助調節血糖的苦瓜素和苦瓜胜肽，同時富含多酚，可減少腎臟受自由基攻擊。此外，苦瓜的膳食纖維能改善腸道菌相，有助降低尿毒素產生，間接保護腎臟。

苦瓜的膳食纖維能改善腸道菌相，有助降低尿毒素產生，間接保護腎臟。（示意圖／Pixabay）

苦瓜主要透過控制血糖和降低發炎機制來減輕腎臟負擔，建議每週食用2至4次，每次約50至80克（約0.5至1根）。烹調方式可選擇熱炒、涼拌或打汁。洪永祥特別提醒，正在服用降血糖藥物的患者食用苦瓜時需注意，因為它可能會增強藥效導致血糖過低，食用期間應密切監測血糖變化。

