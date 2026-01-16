橄欖粕油冒充頂級油 父子送辦

檢警獲報，新北市「堡晟興業」、「楓緣國際」公司自民國113年起自國外進口低價橄欖粕油，假冒為高價橄欖油，佯以「日本一番頂級橄欖油」產品販售下游廠商牟利，士林地檢署15日指揮保七總隊兵分4路搜索堡晟、楓緣公司，約談負責人陳志豪及擔任廠長、主管的2名兒子，檢察官複訊後依涉嫌違反《食品安全衛生管理法》、加重詐欺罪嫌，諭知陳志豪100萬元、2名兒子各以50萬元、30萬元交保。

新北市衛生局表示，已要求業者下架違規產品並限期改善，另提供消費者退換貨，後續若複查仍未改善完成，將依違反《食安法》處6萬元至2億元罰鍰。

廣告 廣告

檢警指出，橄欖粕油（Olive Pomace Oil）是從榨取橄欖油後的橄欖渣中再萃取提煉出的油，通常需經精製後才能食用，顏色偏淡黃或褐，常與少量初榨橄欖油混合製成「調和橄欖粕油」，適合煎煮炒炸等高溫烹調，是成本低廉的食用油。

檢警獲報，堡晟興業、楓緣國際公司前年起自國外進口低成本的橄欖粕油，假冒為高價橄欖油，並標榜「日本一番頂級橄欖油」售予包括知名超市及其電商牟利。

士檢檢察官蔡景聖15日指揮警方會同衛福部食藥署、新北市衛生局，兵分4路前往新北市八里區堡晟、楓緣公司、公司倉庫及被告負責人陳志豪父子3人住處搜索，並帶回父子3人與5名證人到案說明。檢方複訊後，認陳志豪3人涉犯詐欺取財罪、《食安法》假冒食品罪涉嫌重大，但無羈押必要，諭知陳志豪父子3人各交保100萬元、50萬元及30萬元，正擴大清查不法獲利及相關案情。