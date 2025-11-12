颱風吹出成堆廢棄「英九公仔」！價值超驚人
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風來襲，帶來強勁雨量和風勢！有民眾分享颱風天奇景，大量堆積在橋下的袋子被強風吹破，裡面竟然滾出馬英九絕版公仔，而且數量龐大，畫面在網路上引發熱議，經網上詢價比對，一隻公仔價值約莫台幣250元。
這批馬英九造型公仔，是2008年中華民國第十二任 馬英九總統就職娃娃撲滿，已是絕版紀念品，根據民眾描述，這批公仔被棄置在橋下已久，「每天吹海風的袋子都都破的差不多了，然後轟轟轟颱風要來了，看得出來英九們也準備好要到處亂跑了。所以里長到底要來處理了沒？桃園人住靠海的可以順路來拿點了。」
就有附近居民希望能盡快處理，「還是我拿一個放里長家門口 給他一點小提示？」，不過也有人有興趣，還在留言區求地點，「請問可以去哪裡拿？」、「好適合聖誕節交換禮物 」，「報個地址，大家自己去索取」。
經查找網路購物平台蝦皮上同款「馬英九造型公仔」的價格，可知該公仔價值約約莫台幣250元，如今推成廢品令人不勝唏噓。
