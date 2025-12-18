橋下驚見「藍腹鷴」屍體！柳丁哥哥：最傻眼路殺…

生活中心／李筱舲報導



柳丁哥哥（本名甘子禾）昨（17）日在社群發文表示，自己在16日上午外出買東西時，意外在新北市秀朗橋下旁邊的人行道上，看到一隻遭到路殺的二級保育動物「藍腹鷴」，他非常訝異「藍腹鷴怎麼會出現在市區」。他隨即聯絡生態好友，幫忙協助將這隻被路殺的藍腹鷴送往南投特生中心，並表示這次的路殺救援大概會是「人生中最難忘的經驗」。





「最傻眼路殺！」秀朗橋下驚見藍腹鷴屍體 柳丁哥哥嘆：這次救援是人生最難忘

柳丁哥哥16日在新北市秀朗橋下的人行道，發現一隻被路殺的「二級保育動物藍腹鷴」。（圖／翻攝自臉書粉專《柳丁哥哥 》）

廣告 廣告

柳丁哥哥17日在臉書發文表示「這絕對是我遇過最傻眼的路殺…沒錯！居然是藍腹鷴！而且發現地點居然在秀朗橋下來旁人行道！」，他接著分享：「昨天早上行經中和要去買東西，下橋時我眼角撇見好像有個動物躺在人行道旁，很常遇到路殺動物的我本能的趕緊停下來查看。」起初他並沒有認出是什麼品種，只覺得這隻鳥體型很大且羽毛花紋很美，但仔細看了一下覺得不太對勁，經查詢後，確認這是二級保育動物藍腹鷴。

「最傻眼路殺！」秀朗橋下驚見藍腹鷴屍體 柳丁哥哥嘆：這次救援是人生最難忘

藍腹鷴一般生活在中低海拔的山區，而這隻藍腹鷴卻出現在市區秀朗橋下，讓柳丁哥哥感到疑惑。（圖／翻攝自臉書粉專《柳丁哥哥 》）

藍腹鷴一般生活在中低海拔的山區，屬地棲性鳥類，活動範圍較小，喜歡待在隱蔽的林下環境，這也讓柳丁哥哥感到疑惑，為何這隻藍腹鷴會出現在市區。柳丁哥哥隨即聯絡認識的生態好友，請他們協助將這隻被路殺的藍腹鷴送往南投特生中心的生物多樣研究所，給他們做進一步的研究。

「最傻眼路殺！」秀朗橋下驚見藍腹鷴屍體 柳丁哥哥嘆：這次救援是人生最難忘

柳丁哥哥聯絡了生態好友，請他們協助將這隻被路殺的藍腹鷴送往南投特生中心的生物多樣研究所。（圖／翻攝自臉書粉專《柳丁哥哥 》）

事後柳丁哥哥也表示：「這次非常無意間的路殺救援任務，大概會是我人生中最難忘的經驗。」他提到，自己很常遇到小動物，但真的不希望再看到有動物被路殺，希望動物們都能平安。另外，他也在文中附上聯絡方式，若民眾在外有遇到保育類野生動物被路殺，可來電至「南投特生中心（服務電話：049-2761331）」請求協助。

原文出處：「最傻眼路殺！」秀朗橋下驚見藍腹鷴屍體 柳丁哥哥嘆：這次救援是人生最難忘

更多民視新聞報導

越少婦傳統市場「撿菜葉」變美食？台菜販驚：想吃！

「小綠人」竟然有名字？答案網看傻：有夠冷門…

老爺爺買咖啡被拒絕！1句「賣完了」背後藏滿善意…

