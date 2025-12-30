橋中啦啦隊 全國賽穿金戴銀

橋中啦啦舞蹈隊在全國啦啦隊賽中表現亮眼，奪得三冠、一亞、一殿軍，團隊向校長謝連陽獻獎並接受表揚。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

永康區大橋國中啦啦舞蹈隊老師創新融合舞蹈元素指導學生，在二０二五第廿二屆全國啦啦隊錦標賽中表現亮眼，包括彩球雙人、團體、彩球指定動作及嘻哈雙人國中組，穿金戴銀共計拿下五個獎，團隊卅日向校長謝連陽獻獎並接受表揚。

橋中啦啦舞蹈指導教練朱自謙指出，舞蹈啦啦源自美國運動賽事場邊的應援文化，透過口號與節奏鮮明、整齊有力的動作，帶動現場氣氛，是極具感染力的運動表演形式。現今競賽包含彩球、嘻哈及爵士舞蹈等，全面考驗選手的肢體表現、默契與舞台魅力。

此次賽事，橋中由黃才氤、蘇靖雅同學組成的「彩球雙人」榮獲國中組金牌；曾郅恩、陳昱佑同學於「嘻哈雙人男生組」勇奪銀牌；團體賽「彩球指定動作國中組」由橋中Ａ隊以整齊動作與完美默契摘下冠軍，Ｂ隊亦榮獲殿軍，另於「彩球團體國中組」項目中再度奪冠，整體表現深獲肯定。

朱自謙強調，橋中除培育學生專業能力，更重視品格教育，態度與禮貌始終是對選手最基本的要求。教練團也持續在訓練與比賽過程中提醒隊員，學會珍惜舞台、感謝夥伴與所有支持者，讓運動學習成為學生成長的重要養分。

橋中校長謝連陽表示，未來將持續支持舞蹈啦啦隊發展，打造更多元的學習舞台，陪伴學生在學習歷程中累積自信，綻放屬於自己的光彩。