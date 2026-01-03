橋中家長讀書會 SEL共學分享

橋中校長謝連陽（左一）帶領家長讀書會推動社會情緒學習，除幫助家長提升情緒調適能力，並與溪南國中校長分享推動ＳＥＬ的實踐歷程。 （記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

永康區大橋國中推動社會情緒學習（ＳＥＬ）家長成長團讀書會，校長謝連陽除親自帶領透過《情緒流動》共讀與討論，幫助家長提升情緒調適能力，並在台南市溪南區學校行政專業支持團隊會議中，與國中校長分享推動ＳＥＬ的實踐歷程，現場交流熱絡。

謝連陽指出，面對校園中日益複雜的學生情緒與行為問題，ＳＥＬ已成為教育現場的重要課題。然若僅從課程或活動著手，往往難以真正內化，因此橋中選擇從「家長」開始，嘗試以不同於傳統親職講座方式，陪伴家長一起學習情緒與關係。

廣告 廣告

分享中提到，家長讀書會模式，結合校內長期推動的閱讀教育，選用《情緒流動》一書作為媒介，透過定期聚會與深度對話，讓家長們在安全、尊重場域中慢慢練習理解情緒。

讀書會希望營造一個平等與互惠環境，因此在讀書會中謝連陽自稱「小羊」，優先創造一個可以安心談情緒的空間，讓家長彼此傾聽與支持。

此次分享也引發多位校長回應，認為橋中的經驗為ＳＥＬ推動提供具體且可行方向，未來可依各校特色調整發展，讓家校成為共同學習、成長的夥伴。