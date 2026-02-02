橋中管樂團 國三生畢業展演

橋中管樂團二０二六成果發表，學生演奏經典改編及原創作品，呈現創作與演奏並重學習成果。（橋中提供）

記者汪惠松∕永康報導

永康區大橋國中管樂團以「生命的能量」為主題，在新化演藝廳進行二０二六「樂來樂愛管」系列成果發表會，學生透過經典改編及原創作品演奏，呈現管樂團一年來的學習成果與藝術累積。

橋中管樂團由三個年級共五十六位音樂藝才班學生組成，其中國三團員此次以「畢業音樂會」形式登台，為國中階段的音樂學習歷程畫下重要句點。上半場曲目內容多元，從熱情激昂的〈佛羅倫斯進行曲〉揭開序幕，到活潑俏皮的〈豎笛糖果〉與充滿拉丁節奏張力的〈紐約四景：探戈俱樂部〉，展現學生們紮實的演奏技巧與舞台表現力；其中亦安排學生原創作品〈Harmony和諧〉，呈現音樂創作與演奏並重的學習成果。

其中音樂會主題曲〈生命的能量》（Amana–Energy of Life）則成為全場情感核心。樂曲以疫情時代為背景，透過音樂訴說低潮、掙扎與重生的歷程，學生們以層次分明的音色與豐沛情感詮釋作品精神，獲得觀眾熱烈回響。下半場接續帶來〈西城故事〉、〈葛蘭．米勒組曲〉等經典改編作品，讓聽眾在熟悉旋律中感受管樂豐富的表現張力。

尾聲亦以〈寶島 TAKARAJIMA〉掀起最高潮，場面氣氛熱烈，在觀眾安可聲中，管樂團加演安可曲，並由國三家長獻花致意，感謝孩子三年來的努力與成長，也象徵一段青春旅程的圓滿完成。家長後援會亦致贈指揮呂守仁老師感謝禮，感念其多年來悉心指導與陪伴。