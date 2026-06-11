橋中粿香傳承教師研習 從草仔粿認識台灣食農文化
記者汪惠松／永康報導
永康區大橋國中將校本課程「綠植學」與食農教育結合，辦理「粿香傳承：從草仔粿認識台灣食農文化」教師研習，教師們透過文化講解、採摘學校空中農園種植之艾草等食材製作草仔粿，從中了解傳統米食背後所蘊含的農業知識與在地文化價值。
橋中粿香傳承教師研習活動，由學校校本彈性課程「綠植學」設計者吳貞萱老師與圖書館閱讀推動教師楊淑惠共同籌劃，並邀請曾銘偉老師擔任講師，透過文化講解、食材認識與實作體驗，引導教師從土地、飲食與文化的角度，認識食農教育的多元內涵。
研習介紹草仔粿的歷史背景與文化意義，說明其與台灣農業社會、節慶習俗及家族情感的連結。曾銘偉講師並帶領教師認識糯米、艾草等主要食材。活動草仔粿外皮所使用的艾草，來自橋中小巨蛋三樓空中農園。實作課程在曾銘偉帶領下，教師們現場採摘親手揉製艾草粿皮，包入餡料並完成草仔粿製作。從種植艾草、採收至料理製作的完整歷程，展現學校校本課程綠植學結合食農教育的成果。
橋中校長謝連陽表示，教育不應侷限於課本知識，而應讓學生從真實生活情境中學習。學校近年來積極發展校本課程「綠植學」，結合空中農園、生態觀察、食農教育與閱讀教育，引導學生認識土地、關懷環境，並培養思考與探究能力。
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