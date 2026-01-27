橋中舞蹈啦啦隊課程 學童體驗

橋中寒假舞蹈啦啦隊體驗課程，參與國小高年級學童透過老師專業且細緻的教學，建立正確舞蹈觀念與基礎能力。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松∕永康報導

永康區大橋國中為提供孩子安全、多元且具系統性的學習體驗，辦理兩天寒假「舞蹈啦啦隊體驗課程」，參與的國小五、六年級學童透過專業且細緻的教學，引導學童建立正確舞蹈觀念與基礎能力，並提早認識國中校園特色社團，為未來學習發展做好準備。

大橋國中舞蹈啦啦隊成立迄今逾廿年，由老師朱自謙創新融合舞蹈元素教學，訓練制度成熟，成果亮眼，在各項比賽與展演中表現優異，例如二０二五第廿二屆全國啦啦隊錦標賽中，包括彩球雙人、團體、彩球指定動作及嘻哈雙人國中組，獲得三金、一銀、一殿軍，更多次培育學生代表國家出國參賽，深受家長肯定。

舞蹈啦啦隊源自美國，屬於以舞蹈與音樂為核心的表演型運動，動作設計以安全為優先，無高風險托舉，特別適合正值成長階段的孩子參與。此次寒假體驗課程共規劃不同舞蹈內容，包含彩球舞蹈及流行舞（街舞、流行舞風格），讓孩子能實際感受舞蹈啦啦隊多元且循序的教學方式。

橋中舞蹈啦啦隊體驗課程重點在於讓孩子親身體驗課程氛圍與學習方式，協助家長與學生更安心地評估未來是否投入校隊訓練。孩子在課程中不僅能培養肢體協調、節奏感與自信心，也能學習團隊合作與自我管理能力。