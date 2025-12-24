《橋仔頭 · 尋路記──展高雄橋頭特展》高史博開展

▲《橋仔頭‧尋路記─展高雄橋頭特展》開幕式貴賓合影。

【記者 王雯玲／高雄 報導】四百年前，橋頭便有墾拓及貿易的紀錄。近年，橋頭因科技業效應再次成為目光焦點。關於這座城鎮，高雄市立歷史博物館自今（24）日起至明（2026）年6月28日，假高史博二〇三多功能室，推出第18檔「展高雄」系列特展—《橋仔頭 · 尋路記──展高雄橋頭特展》，引領觀眾從傳統聚落、糖業黃金歲月、民主運動，到當代文化創意，全面感受橋頭的獨特魅力。

▲高史博橋頭特展即日起展出至明年6月28日。

今（24）日的開幕式，高雄市橋頭區公所區長車世民、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、財團法人余登發文教基金會董事長余政道、高雄市戴振耀農業關懷協會理事長戴乃聖、財團法人仕隆許長記祭祀公業代表許雅華、五里林楊家代表楊瑞盛與王雪娥、高雄市水流庄人文協會理事長許阿品與創辦人陳金和、文史工作者陳志鵬、橋仔頭白屋股份有限公司行長洪毓伶等，以及關心在地發展的專家到場致意。

▲橋頭特展規劃「水、糖、人、轉軌未來」等四條故事路徑。

車世民區長說明，橋頭靠近省道與火車站有地方優勢，更有地方豐富的人文歷史，形塑出重要的生活圈，感謝高史博展出橋頭的故事，他計畫邀請在地里長、里民到館認識自己的家鄉。

余政道董事長回憶祖父余登發長期致力於推動橋頭、高雄縣的發展，帶動家族為民服務的熱心，為此他也感謝這片土地豐富的資源，讓家族可以持續為鄉里服務。

高史博館長李文環提到，1635年聖誕夜之役之後，部份先民移往橋頭，許多歷史悠久的家族，間接影響橋頭至今在地發展。也因此，橋頭扮演南臺灣、北高雄的重要歷史廊道。

展覽以橋頭的歷史文化與地方發展為核心，規劃「水、糖、人、轉軌未來」等四條故事路徑，讓觀眾沿著時光前行，探索橋頭的文化風景。「水的路徑」依循典寶溪蜿蜒的水線，看見早期聚落、生活、家族與信仰的脈絡。「糖的路徑」自日治時期的新式糖廠「橋仔頭糖廠」展開，見證糖業帶來的繁榮與革新。

第三條「人的路徑」，從「橋仔頭意識」的凝聚，到橋頭事件與農民運動，呈現臺灣民主史的重要篇章。最後，「轉軌未來」之路，引入地方社造活力，包含橋仔頭文史協會、獲選文化百大基地「白屋」與其最新文化行動《后土祭》等，以及酪農業與新市鎮計畫，展望城鎮轉型與在地文化活力。

特展搭配豐富的史料與文物，包括百年製糖史料《臺灣製糖株式會社事業沿革之概要》、《臺灣製糖株式會社史》、糖鐵762公釐軌距尺等，並首度公開前臺糖員工陳明發提供之1999年高雄糖廠最後一日製糖影像，展示製糖工業的歷史脈絡。同時，特展文物亦展現橋頭人在民主道路上的堅定與勇氣，如財團法人和平文教基金會「余登發、余瑞言父子名譽回復證書」，農運推手戴振耀的競選相關文物，包含高等法院判決通知函、陳菊繡製轉贈之「平安」十字繡等。

高史博邀請觀眾觀展認識橋頭，再搭乘捷運依循走訪，實際感受橋頭的多元風景。展覽與活動詳情請至高雄市立歷史博物館官網（http:// khm.org.tw/）或Facebook高史博粉絲專頁。（圖／高史博提供）