橋本環奈元旦封神！奪千萬獎金驚嚇表情曝光

現年26歲的日本國民女星橋本環奈過去做為地方偶像，在演出時被捕捉一張「奇蹟美照」而暴紅，進軍演藝圈後的她接演過多部人氣電影及電視劇。在新年的第1天，橋本環奈登上富士電視台重磅回歸的經典益智節目《猜謎$百萬富翁》，她這次擔任節目改版後的首位挑戰者就一路過關斬將，連續答對12道題目，成功抱回最高獎金1000萬日圓（約新台幣200萬元）。節目播出後日本社群瞬間炸鍋，網友狂刷留言表示「這運氣也太犯規」、「根本是2026最強開場」。





橋本環奈在最後一題中選擇了正確答案「新潟」。（圖／翻攝自X@onagahayashi）

《猜謎$百萬富翁》這檔曾風靡日本的益智節目睽違13年復活，主持棒由「嵐」成員二宮和也接下，經典的「FINAL ANSWER？」橋段再度回歸。首集來賓包括橋本環奈、菊池風磨、ano、室剛等人，而橋本環奈率先上陣，從一開始就鎖定千萬獎金目標。她一路順利闖關，在500萬日圓關卡後選擇繼續挑戰，最終題考的是冷門歷史題：「在東京成為日本人口第一之前，人口數最多的是哪個縣？」選項包含新潟、愛知、廣島與熊本，最後一題她使用電話求助，打給近期合作日劇《不良醫生》的同事大谷亮平與許豐凡，但他們也不確定答案為何，只是給了模糊的答案，「新潟？」、「九州人口是不是比較多？」。

橋本環奈翻開1000萬日圓支票時，瞪大雙眼、完全不敢相信。（圖／翻攝自X@onagahayashi）

在主持人強烈的心理戰氣氛下，橋本環奈最後憑直覺選擇了新潟縣，當支票翻開寫著「1000萬日圓」時，她當場瞪大雙眼、完全不敢相信。事後橋本在社群坦言，錄影時緊張到手心冒汗，直到現在仍覺得不真實，並表示會把獎金與《不良醫生》劇組分享，慰勞大家的辛勞，留言區有網友笑稱「橋本這麼愛喝酒，這筆錢應該會變成一整年份的頂級啤酒」。









