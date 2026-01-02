橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎

娛樂中心／綜合報導

橋本環奈新年第1天就開掛，奪下益智節目首獎。（圖／翻攝自橋本環奈IG）

日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金1000萬日圓（約合台幣200萬元）挑戰者，她自己都當場嚇傻。

橋本環奈為《百萬大富翁》節目復活後首位挑戰來賓。（圖／翻攝自橋本環奈 IG）

《百萬大富翁》為日本家喻戶曉的經典益智節目，過去由已故名主持人三野文太坐鎮，「Final Answer？」成為一代觀眾的共同回憶。節目自2000年播出後累積高人氣，雖於2007年停播，仍多次以特別節目形式回歸。相隔13年再度復活，由天團嵐的成員，男星二宮和也接下主持棒，備受矚目。

橋本環奈奪下1000萬的一霎那嚇到瞪大眼睛不敢相信。（圖／翻攝自X）

橋本環奈為節目改版後首位挑戰者身分，事前坦言雖有信心，不過內心仍難免緊張。不過正式答題後，她展現穩定實力，一路順利闖關，成功突破500萬日圓關卡，最終決定挑戰最高獎金1000萬日圓。關鍵最終題考驗為日本歷史人口知識，詢問「1897年東京成為人口第一前，曾位居人口數第一的縣是哪一個？」

橋本環奈奪下1000萬的一霎那嚇到瞪大眼睛不敢相信。（圖／翻攝自X）

面對新潟、愛知、廣島、熊本四個選項，橋本使用「電話求救」道具，向曾合作過的男團INI成員許豐凡以及演員大谷亮平求助，不過對方僅能提供模糊推測，在短短30 秒內說明題目與選項後，對方也只回應了「新潟？」、「九州人口是不是比較多？」未能給出確切答案。

在短暫思考後，橋本環奈最終選擇「新潟縣」。答案揭曉瞬間，畫面顯示「1000萬日圓」，讓她當場瞪大雙眼，主持人二宮和也也驚呼連連，直喊橋本：「我還以為眼珠要掉下來了！」，現場氣氛沸騰。事後，橋本在社群平台分享心情，坦言錄影時其實相當緊張，沒想到能一路闖關成功。她的表現也迅速在日本網路掀起熱議，不少網友直呼「元旦就迎來好兆頭」，再次證明橋本環奈不僅在演藝圈表現亮眼，就連強運也同樣氣勢如虹。

