橋本環奈當不良少女一樣美 特攻服加金髮新造型曝光

【緯來新聞網】人氣女星橋本環奈在日劇《不良醫！》挑戰「前不良少女」意外成為醫師，除了角色設定引發討論，劇中她與飾演父親潮五郎的吉田鋼太郎之間的父女對手戲，也成為一大看點。橋本透露實際合作後很快就建立起自然的親子默契，甚至會有種真的血脈相連的感覺，還稱讚：「他真的是最棒的爸爸！」

橋本環奈在日劇《不良醫！》中飾演前不良少女，意外當上醫生。（圖／friDay影音提供）

在「前不良少女」設定下，橋本也穿上特攻服拍攝，笑說意外地相當合身，搭配金髮假髮，讓拍攝過程充滿新鮮感。劇中還有不少需要以低沉嗓音大吼的場面，她透露為了避免喉嚨受損，彩排時會刻意保留力道，並透過飲食與日常保養維持狀態。醫療戲方面，像是導管手術場面難度不低，但在醫療監修老師耐心指導下，逐步建立起信心。



談到與吉田鋼太郎的互動，橋本形容對方是「只要在現場，氣氛就會被帶動起來」的人，甚至在走位或彩排階段，工作人員常常會因吉田的表現忍不住笑出來。吉田在某場戲中僅是大喊女兒名字，就讓現場氣氛瞬間充滿歡樂。



橋本還提到，跟吉田鋼太郎正式對戲時非常順利，快到讓她一度懷疑「真的可以這麼順嗎」，笑說吉田把「有點煩人的爸爸」詮釋得恰到好處，也讓她在短時間內就產生彷彿真的血脈相連的感覺。《不良醫！》在friDay影音獨家跟播中，每週二更新。

廣告 廣告

橋本環奈（中）穿上特攻服拍攝。（圖／friDay影音提供）

更多緯來新聞網報導

MV為拍出東京迷幻感 Shawn尚融苦等凌晨新宿取景

潘若迪扮女裝扮上癮！新身份加入女團babyMINT超違和