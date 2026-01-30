橋本環奈《不良醫！》多了個爸爸 與吉田鋼太郎父女默契成亮點

橋本環奈化身前不良少女醫師。（friDay影音提供）

日本人氣女星橋本環奈主演的冬季檔日劇《不良醫！》於friDay影音獨家跟播中，她在劇中挑戰「前不良少女卻成為醫師」的反差角色，引發話題。除了角色設定吸睛，橋本與飾演父親「潮五郎」的吉田鋼太郎之間的父女對手戲同樣成為看點。橋本透露，2人實際合作後很快培養出自然默契，甚至產生彷彿血脈相連的感覺，笑稱對方是「最棒的爸爸」。

談到吉田鋼太郎，橋本形容他只要一出現在現場，就能立刻帶動氣氛，連走位和彩排時都常讓工作人員忍不住笑出來。她回憶，吉田在某場戲中僅大喊一聲女兒名字，就讓整個拍攝現場充滿歡樂。正式對戲時，拍攝節奏順利到讓她一度懷疑「真的可以這麼快嗎」，也讓她更加確信父女戲能自然成立。她笑說，吉田將「有點煩人的爸爸」詮釋得恰到好處，讓人不自覺投入其中。

內田理央（左）、橋本環奈、平祐奈暴走族特攻服讓粉絲看了超驚喜。（翻攝官方X）

至於角色湖音波，橋本認為她是一個能單憑存在感改變現場氣氛的人，始終將患者擺在第一位，甚至連病人的未來都一肩扛起。她直言，角色即使被討厭也要說出該說的話，這種「認真做事卻容易吃虧」的處境讓她深有共鳴。劇中不僅有醫療技術挑戰，也首度穿上特攻服詮釋不良少女形象，《不良醫！》目前於friDay影音每週二更新。

