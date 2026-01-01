橋本環奈《百萬富翁》封神！元旦連破15道難題 千萬獎金抱回家

橋本環奈在益智節目拿下獎金1000萬日員，成為元旦這天最幸運的藝人。（圖／IG@kannahashimoto.mg）

日本國民女星橋本環奈在新年第一天好運擋不住，1日她參加了日本經典益智節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）結果竟連續答對15道題目，並帶走現場1000萬日幣（約台幣200萬）的豐厚獎金，消息火速掀起網友廣大討論，紛紛直呼「真的太強運了！」

富士電視台停播13年的經典益智節目《猜謎$百萬富翁》選在2026元旦這天正式復活，並找來人氣偶像團體「嵐」成員二宮和也擔任主持，除了橋本環奈，還有菊池風磨、ano、室剛等多位來賓受邀挑戰。

沒想到，作為首位挑戰者的橋本環奈竟連續答對15道題目，跌破製作單位的眼鏡，也創下該節目開播以來的創舉。特別是在最後一道問題「直到1987年，東京人口位居日本第一之前，哪個縣市的人口最多？」選項有新瀉縣、愛知縣、廣島縣、熊本縣。

橋本環奈在猶豫片刻後使用「電話求助」，致電給她近期合作電視劇《不良醫生》的夥伴們大谷亮平、許豐凡求救，但他們都無法肯定答案。最終，環本橋奈只能靠自己的判斷，鎖定了新瀉縣，「FINAL ANSWER？FINAL ANSWER！」

在確認二宮和也手中支票上寫著1000萬日幣後，橋本環奈驚訝地瞪大雙眼，不敢置信眼前發生的一切，在全場的歡呼聲中確定挑戰成功。主持人二宮和也則是神情從震驚轉為放鬆，大讚橋本環奈的驚人判斷力和超強運氣。

橋本環奈也在個人社群發文表示，她是真的拿到了1000萬，直到現在都還覺得很不真實，當下錄影時還一度緊張到手心狂冒汗。她承諾，會把這筆獎金和《不良醫生》劇組人員們分享，慰勞大家拍攝時的辛勞。最後，她也大讚二宮和也很會帶氣氛，在對峙時感受到極大的壓力。

由於節目是在當地晚間6點播出，幾乎日本全國人民都在收看這檔節目，見到橋本環奈堪稱奇蹟般的壯舉，頓時社群平台湧入大量討論，紛紛慶祝直呼：「不愧是紅白主持完又拿千萬獎金的女人，2026年最強開場！」、「最後一題關於新潟縣人口的冷知識竟然知道，環奈醬的腦袋真的轉很快。」、「原以為是來宣傳新戲的，沒想到是認真在答題，太帥了」、「在二宮和也的心理戰攻勢下還能堅持自己的直覺，這心臟也太大顆了」、「看她答對那一瞬間驚訝到眼睛快掉出來的表情，真的太可愛了！」、「環奈這麼愛喝酒，這1000萬應該會變成一整年份的頂級啤酒吧？」

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

