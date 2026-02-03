橋梁維護再締「金路獎」六都第一 中市建設局市政會議獻獎共享榮耀

【民眾網諸葛志一臺中報導】交通部日前公布114年度「金路獎」評選結果，台中市在「橋梁維護作業」項目勇奪六都第一名。建設局長陳大田 3日於市政會議中獻獎，與市長及全體市民共享榮耀。市長盧秀燕肯定市府團隊長期耕耘橋梁安全維護工作，展現台中市在公共工程管理與交通安全上的卓越成果。

盧秀燕表示，橋梁安全攸關市民生命財產，台中市轄內橋梁數量為全國之最，維護工作不僅繁重，更需高度專業與紀律。此次在全國評比中榮獲六都第一，並締造連續六年獲交通部評定為績優的亮眼紀錄，顯示市府團隊長期投入橋梁養護工作的努力已獲中央高度肯定，也為市民打造更安全、可靠的通行環境。

陳大田指出，市府持續以系統化方式推動橋梁管理，從日常巡查、定期檢測到預防性維修，皆依風險分級妥善規劃執行。全市2,315座橋梁均納入完整管理機制，並透過歷年檢測資料分析作為補強與維護策略的重要依據，確保橋梁結構安全與使用品質。

建設局表示，針對索力橋、鋼構橋及大型跨距橋梁等關鍵設施，市府另行加強專案檢測與精密量測作業，包括結構監測與異常預警，提升風險控管效能；新建及改善中的橋梁工程，也於各階段落實安全檢測，確保通車條件符合最高標準。