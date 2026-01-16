橋梁、公路檢測新利器 「AI無人機、橋檢車」亮相

公路局中區養護工程分局主持的「無人機AI智慧橋樑檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」研究專案，與技術團隊合作開發。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／苗栗報導〕全台省道、快速道路多，交通部公路局還轄管當中3348座橋梁，得定時派員檢測橋梁和道路狀況。公路局今天(16日)展示無人機、智慧橋梁檢測車，搭配AI辨識系統，可在安全情況下檢查橋梁和道路有無毀損。目前在中部地區試辦，未來有望推廣到全台其它地區。

這兩種檢測方式和研究計畫是由公路局中區養護工程分局負責，與黎明工程顧問公司、工業技術研究院及台達電子工業公司合作，推動無人機自動化橋梁檢測及橋梁劣化影像AI分析研究。

以往在做橋梁檢驗時，因不同橋型和地理位置、高度和設計問題，由人工檢測的話，往往有安全疑慮；路面檢測時還得封閉車道，近年因許多駕駛人過分依賴新車的輔助駕駛系統，導致常常出車禍、撞上前方施工處的緩撞車，釀成慘劇。

公路局中區養護工程分局主持的「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」開發，讓橋梁能夠透過設備自動化檢測，目前已經以無人機完成轄區內14座跨河及感潮河段橋梁實地檢測，針對橋下構件及人員不易到達區域以無人機自主飛行結合AI劣化影像辨識與評等功能，自動產出檢測成果報告。

AI自動劣化影像分析可偵測包括混凝土裂縫、剝落、白華(壁癌)、滲水、鋼板和螺栓生鏽、油漆剝落等，目前開發單位已經投入超過2萬張訓練影像。工研院人員也強調，空拍無人機絕對只能使用「非紅供應鏈」、「國產」產品。

公路局中區養護工程分局養護科長蔡宜宏說，有些橋梁劣化的地方位處檢測人員視線死角，無人機就能較無死角的飛行紀錄、檢查，作業成本僅傳統橋檢的6成，還可消除人員攀爬作業的風險，今年將規劃推廣到各地公路局分區工程單位。

而AI橋檢車可針對橋面構件如橋護欄、伸縮縫及排水設施，採多視角鏡頭結合AI影像辨識技術進行檢測，以時速40公里到80公里車行方式，取代傳統徒步檢測，大幅降低檢測人員於橋面作業風險及避免封閉車道導致塞車。

負責公路局中區橋梁、道路檢測的黎明工程顧問公司副總經理李坤哲說明，用攝影機搭配AI系統裝載在巡檢車上，開車車速只要在80公里下，一秒可拍攝45張巡檢畫面，影像更可即時傳出並由系統檢測。

公路局和黎明工程顧問公司近期分別在14座中部橋梁、台61線部分路段率先投入檢測，未來待技術更為成熟後，將擴大實施。

技術人員示範無人機檢測苗栗後龍溪橋。(記者吳亮儀攝)

技術人員示範AI橋檢車實際運行狀況。(記者吳亮儀攝)

AI橋檢車車身上都有裝設多個攝影機。(記者吳亮儀攝)

