橋樑計畫揭序幕 賴清德：科學教育外交併進

▲邀請31位諾貝爾獎得主來台的「臺灣橋樑計畫」開幕啟動儀式。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 「臺灣橋樑計畫」計畫在一年時間內邀請31位諾貝爾獎得主來台分享，今（10）由2010年諾貝爾物理學獎得主、「石墨烯之父」安德烈‧蓋姆爵士（Prof. Sir Andre Geim）作為首位演講者。總統賴清德表示，唯有透過持續對話，讓科學、教育與外交攜手並進，才能為這些全球變局找到真正可行的解方。

中研院與國內12所學研機構共同推動的「臺灣橋樑計畫」，今日首場開幕式暨講座，是臺大「宋恭源先生頂尖研究講座」舉辦，並邀請「臺灣橋樑計畫」榮譽主席賴清德、臺大校長陳文章、中研院院長廖俊智、中研院前院長李遠哲等共同參與。

賴清德指出，世界變化快速，面臨地緣政治衝擊、極端氣候風險，以及供應鏈重組等挑戰，他相信，唯有透過持續對話，讓科學、教育與外交攜手並進，才能為這些全球變局找到真正可行的解方。他表示，希望大學不僅是是學習的場所，更成為知識創新的全球夥伴，政府會持續推動高等教育人才與國際連結。

廖俊智說，「臺灣橋樑計畫」另一項重要意義，在於讓臺灣學者有機會體會到深度基礎的研究所需的動力、原創力、更重要的是耐力。李遠哲表示，臺灣橋樑計畫讓科學家們能夠跨越文化與地域的隔閡，共同思考人類未來的方向；當科學以關懷社會與人類命運為核心時，才能真正發揮永續的力量。

陳文章表示，透過與諾貝爾獎得主面對面的學術對話，臺大師生能夠直接汲取國際前沿的智慧與研究精神，深化科研能量並拓展視野。

▲有石墨烯之父稱號的安德烈‧蓋姆，今在台大主題演講。（圖／記者李青縈攝）

安德烈‧蓋姆爵士以發現「石墨烯 （graphene）」聞名於世。石墨烯是一種僅由單層碳原子組成的新材料，兼具極高強度與優異導電性，開啟奈米科技的新時代，並被廣泛應用於電子元件、能源與醫學領域。這項突破使他與同事康斯坦丁‧諾沃肖洛夫 （Konstantin Novoselov）共同獲得2010年諾貝爾物理學獎。除榮獲諾貝爾獎外，蓋姆爵士亦以幽默與創造力著稱—他曾以磁場讓青蛙懸浮的實驗獲得「搞笑諾貝爾獎」，象徵其科學探索精神不拘一格。

