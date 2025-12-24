「橋樑」已淪為「傳聲筒」 對台商協會不要有善意想像

廈門台商協會舉辦活動，現場除有國台辦系統官員出席，翁曉玲等多名國民黨立法委員與會同席。翻攝／翁曉玲臉書

洪浦釗／東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

近日廈門台商協會舉辦活動，現場除有國台辦系統官員出席，亦有多名國民黨立法委員與會同席。會長韓螢煥在致詞中高喊「堅守民族大義，維護國家統一與領土完整」，並宣示將「團結帶領廣大台商台胞跟緊國家戰略」。這樣的語言，早已超出經濟交流的包裝，而是直接、明確的政治宣誓。

更值得注意的是，韓螢煥目前身兼「中國全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）副會長，且被視為下任會長的熱門人選。這使得上述表態，很難被解讀為個人情緒或即興發言，而更像是高度貼合中國統戰升遷邏輯的標準答案。對有志在統戰體系中更上一層樓的台商幹部而言，政治忠誠的公開表態，已逐漸成為換取政治位置與經商特權的投名狀。

這也顯示中國對台統戰的操作正出現值得高度警惕的轉折點：統戰單位開始要求台商組織領導層「公開站隊、政治表態」，並試圖透過台灣的民主空間，反向對台灣社會施加政治壓力。

從「不選邊」到成為「統戰節點」

回顧過去，中國各地的台商協會雖受台辦系統影響，但大多維持著「政治不公開選邊」的紅線，以求在兩岸政府間保有迴旋空間。然而，從廈門台協的案例觀察，這條紅線正被刻意塗銷。

這裡必須清楚區隔的是：廣大在中國經商的台商個體，與掌握協會話語權的「領導階層」。多數台商在高度集權的環境下，確實承受巨大的生存壓力；但少數協會幹部為了保住自身的經商特權，或換取在中國政治體系內的政治地位，不惜將整個協會轉化為中國政治敘事的一部分。

去年，廈門台協副會長葉永松在海基會活動上，當眾嗆聲賴清德總統「當家不要鬧事」。這類行為揭示了一個荒謬的現實：這些幹部在台灣享受言論自由，卻利用這份自由來附和那個限制自由、威脅台灣主權的共產政權。他們以「台商代表」之名，包裝中國的政治語言，這已不單是生存策略，而是主動選擇成為統戰的節點與傳聲筒。

要求台灣政府體諒，卻反咬台灣民主

當這類台商領袖一方面要求台灣政府體諒他們的處境，另一方面卻配合中國的統一論述、反咬台灣的民主制度時，這已形成一種極度不對等的政治操作。

過去，曾有一幕令人側目的場景：台企聯會長李正宏在與海基會高層餐敘時，毫不避諱地表示，自己能當上會長，是國台辦某副主任「提攜」的結果。這份理所當然的政治依附，說明了台商協會的領導權早已被中國統戰單位收編，其作為「兩岸橋樑」的功能已發生本質上的質變。

韓螢煥目前身兼「中國全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）副會長，且被視為下任會長的熱門人選。圖／翻攝翁瞭玲臉書

面對質變，不能再以過去「民間交流」來看待

面對這樣的質變，台灣官方體系（如陸委會與海基會）不能再以過去「民間交流」的想像來看待這類組織。當台商協會領導層公開宣示「跟緊國家戰略」，其在台灣官方平台上的代表性與可信度，本就應接受嚴格檢視。因此，政府的因應不能停留在象徵性表態或零散的個案處理，而必須進入更具體、可操作的治理層次。

區分「台商個體」與「協會領導層」

首先，必須清楚區分「台商個體」與「協會領導層」這兩個不同層次。多數台商是在高度不對稱的結構中求生存，政府理應持續提供必要的協助與服務；但對於已公開配合中國政治敘事，甚至主動承擔統戰角色的協會負責人，則不能再一概視為單純的民間代表，而有必要進行基本的言行檢視與角色評估。

劃出清楚紅線，避免國家平台被統戰話語挾持

其次，官方交流本身也必須劃出清楚紅線。當部分協會領導人已高舉「國家統一」與「領土完整」，甚至在公開場合攻擊台灣主權時，若仍讓其以「台商代表」身分出席官方活動、發言致詞，本身就已構成政治訊號。重新檢視其在官方場合中的角色定位，並非打壓台商，而是避免國家平台反被統戰話語挾持利用。

揭露誰在說話、替誰說話、為了什麼而說

同時，資訊透明不可或缺。對於這些協會領導層在中國統戰體系中的職務關係、政策互動與利益連結，政府與研究單位應更主動揭露與說明，讓社會理解其言論並非單純的個人表態，而是依附在一整套政治結構之中。唯有將其背景攤在陽光下，台灣社會才能清楚辨識：誰在說話、替誰說話，又是為了什麼而說。

中國統戰正在升級，台商協會領袖的站隊現象只是冰山一角。若台灣仍停留在過去的善意想像，無視「橋樑已成傳聲筒」的現實，那才是真正的風險所在。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



