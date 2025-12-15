橋檢偵辦光電案涉回填廢棄物 前南市議長郭信良遭求刑三年半

圖：橋頭地檢署提供

橋頭地檢署偵辦台南光電弊案，發現前台南市議長郭信良涉嫌提供土地供廠商違法回填廢棄物，檢方全案偵結，將郭信良依違反廢棄物清理法等罪提起公訴，並求處郭三年六月徒刑。

檢方調查指出，郭信良於二Ｏ二二年間計畫興建光電案場，於是指示其經營昱峰公司李姓員工出面向王姓男子等人承租台南市安南區城西段的十三筆土地，並進行簽約、公證﹔及至二Ｏ二四年八月間，因台電公司饋線容量不足，昱峰公司未能向台電取得電業籌設許可，更未進入施作階段，該地處於閒置狀態。

檢方調查，郭信良前曾多次向同案被告的李姓廠商調借資金，兩人有相當情誼，認為城西段土地尚無其他進展，於是供他做為回填廢棄物，李男並在去年八月二十日至十月間，夥同徐姓、黃姓、蔡姓等人共謀，涉嫌傾倒含有磚塊、混凝土塊、夾雜疑似塑膠管材、塑膠器具等營建混合廢棄物，共約四萬九三七二立方公尺。

全案於十五日偵查終結，承辦檢察官依違反廢棄物清理法，將郭信良等五人提起公訴，並求處郭信良三年六月徒刑。