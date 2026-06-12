橋檢周子淳偵辦「雨刷」跨境洗錢案 獲頒打詐有功

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）橋頭地檢檢察官周子淳因指揮偵辦，以綽號「雨刷」、嘉縣議員蔡政宜為首的跨境洗錢集團案，查獲不法金流逾225億元，獲頒高檢署「115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」。

台灣高等檢察署於6月10日至12日在台南福爾摩沙酒店，舉辦「115年度南區新世代打詐欺策略行動綱領2.0研習會暨打詐有功人員頒獎典禮」，其中橋頭地檢署檢察官周子淳因指揮偵辦，以綽號「雨刷」嘉義縣議員蔡政宜為首的跨境洗錢集團案，績效卓著，獲頒「115年新世代打擊詐欺犯罪有功人員」，由法務部次長馮成頒發獎狀，肯定打擊犯罪優異表現。

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橋頭地檢署檢察長郭景東表示，此案成功偵破，不僅瓦解大型跨境洗錢犯罪組織，更充分展現檢警與金融機構跨域合作打擊洗錢、查辦權貴黑金犯罪的決心與成效；檢方對於周子淳優異表現獲獎表達誠摯祝賀與肯定。

橋頭地檢署今天指出，周子淳偵辦「雨刷集團」跨境洗錢案期間，發揮細膩偵查技巧與鍥而不捨辦案精神，與高雄市警察局刑警大隊等專案團隊溯源追查，發現集團在台灣、馬來西亞、越南等地設立多處洗錢水房據點，協助境外賭博網站進行非法金流代收代付洗錢行為。

周子淳在執行專案期間總計發動搜索45處、拘提22人到案，徹底瓦解此跨境洗錢集團；經統計，此案查獲不法金流高達新台幣225億多元，犯罪所得逾2億元，另依法查扣蔡政宜等人名下名牌精品包、名錶、豪宅及現金等，總計扣押資產達1.7億餘元。（編輯：陳仁華）1150612