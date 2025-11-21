橋水基金創始人警告股市AI泡沫正在形成 但不需急於出清持股

美國最大對沖基金「橋水基金」創始人「瑞．達利歐」警告，股市的AI泡沫已經開始形成。

美國最大對沖基金「橋水基金」創始人「瑞．達利歐」，在接受專訪時表示，儘管他認為人工智慧（AI）的泡沫正在形成，然而，投資者不須在目前，就急於拋售相關股票。

達利歐表示，不要因為有泡沫就沽出股票。但若與未來10年回報率的相關性看，就會發現當市場處於這種情況時，未來回報通常會非常低。

達利歐指出，目前市場正處於泡沫形成階段，但他認為，泡沫破裂也需要一些因素。他認為，戳破AI泡沫的不太可能是更緊縮的貨幣政策，但可能來自更高的財富稅，達利歐建議投資者應該透過黃金等資產，來分散投資組合。