橋水基金創辦人：黃金是最安全的貨幣 曝部位比例不宜頻繁操作

金價在衝破4360 美元以上的歷史新高後，拋售潮湧現讓金價急劇跌破 4000 美元， 不過市場仍看好黃金牛市。橋水基金創始人達利歐在最新文章中表示，黃金無可爭議地屬於「貨幣」，是最不容易被貶值或被沒收的貨幣形式。建議投資人的黃金部位不宜頻繁操作，黃金的理想比例通常介於5%到15%區間。

達利歐將歷史上的貨幣分為兩種：一種是有硬資產支撐的貨幣，像是與黃金或類似稀缺資產（如白銀）掛鉤的貨幣；另一種是法幣，即沒有任何資產支持、供應量完全由政府與央行決定的貨幣。

依據歷史經驗來看，黃金其在兩類情形下表現優秀：一是金融或債務危機導致的高稅率與資產徵用；二是經濟、金融戰爭狀態（如制裁或凍結資產）。在這種階段，黃金大漲，準確地說不是升值，而是維持了價值，因此黃金無可爭議地屬於貨幣，而且是最不容易被貶值或被沒收的貨幣形式。

達利歐強調，不建議投資者去擇時買賣黃金，而是應將黃金作為長期持有的一部分。資料顯示，黃金實際回報率約為1.2%，且與現金呈負相關。因此從配置角度來看，黃金與現金的組合在幾乎所有經濟環境下都能提供良好的流動性與保護。

因此投資者應先確定長期的戰略資產配置，而不是根據短期行情做出戰術性決策。佈局黃金部位核心問題，不是「黃金會不會漲」，而是「長期組合中應持有多少黃金」。

達利歐的模型顯示，在一個理性多元化的投資組合中，黃金的理想比例通常介於5%到15%之間，具體取決於投資人的整體資產構成與風險偏好。如果投資者沒有市場擇時能力，應當保持這一戰略比例，而不是頻繁操作。

