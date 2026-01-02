橋科啟用 聯外道路爭議協調中

高雄新市鎮橋頭科學園區2日正式啟用，由內政部長劉世芳（左八）、國科會南科管理局長鄭秀絨（左七）、高雄市副市長李懷仁（右八）等人共同參與啟用儀式。（紀爰攝）

高雄新市鎮橋頭科學園區2日正式啟用，由中央與地方合作，共挹注116億元建造，未來將成為半導體產業發展重鎮；雖然園區落成，但先前市府推動園區聯外交通建設時卡關，尤其1-1號聯外道路開闢，恐將破壞橋頭糖廠而惹議；據了解，該案仍在與居民協調中，未來若達成共識，有望配合台39線延伸段，甚至串聯高鐵站，提升整體運輸效率與區位競爭力。

新市鎮橋頭科學園區橫跨燕巢、橋頭、岡山等區，是依照行政院「大南方、大發展」政策方向推動，採「東產西住」分區開發模式，並導入再生能源、智慧電網、循環水系統及智慧監測等技術，未來將成為車用、工業、醫療、航太等半導體產業發展的重鎮。

內政部長劉世芳昨日出席啟用典禮，她回顧橋科推動歷程指出，數年前園區還是一片農地，如今轉型為高科技產業基地，過程中在環評、排水及聯外交通等面向均面臨高度挑戰，所幸在中央與地方團隊通力合作及地方里長協助下，逐一克服瓶頸。

高雄市副市長李懷仁則表示，目前園區已核准26家廠商進駐，產業類型涵蓋半導體、電子零組件、智慧製造、電動車及相關創新應用，園區全面營運後，預估可創造約1萬1000個就業機會，年產值可望達1800億元。

雖然園區已落成，但周邊還有部分區域有待開發，像是預計開闢60米寬的1-1號園區聯外道路，目前草案規畫要從橋頭糖廠中間切過，民眾憂心恐怕會斬斷橋頭糖廠的生態與歷史發展，現在中央與地方政府積極與環團、在地居民溝通中。

高市議員黃秋媖指出，她一路見證園區落成，過程艱辛，但也建議，新市鎮後期的都市計畫一定要同步配合，希望政府在開發同時，也能兼顧生態保育和地方需求，尤其居民們都希望橋頭糖廠能夠適當保存。

高市府表示，目前已將岡山區友情路拓寬、高雄新市鎮1-2號道路開闢，短期內已改善園區基本進出動線，未來中長期將配合台39線延伸段、國道3號涵洞及橋頭科學園區匝道等重大工程，甚至有效串聯高鐵、國道及周邊產業聚落，提升整體運輸效率與區位競爭力。